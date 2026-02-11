AGENDA
Educar amb disciplina positiva: educar amb límits sense crits
LA PROPOSTA DEL DIA
‘EDUCAR AMB DISCIPLINA POSITIVA: EDUCAR AMB LÍMITS SENSE CRITS’
Parlarem de com posar límits clars, entendre les emocions dels infants i acompanyar-los amb empatia en el dia a dia. Amb Francisco Castaño, professor, escriptor i conferenciant expert en educació infantil i adolescent. Hora: 19 h. Sala de conferències Andbank. Escaldes-Engordany.
INAUGURACIÓ
‘PELL’
Exposició fotogràfica de Miquel Mercè. Recerca sobre la façana: la imatge pública i la frontera entre dins i fora. En blanc i negre, la sèrie observa de prop la pell de l’arquitectura d’Andorra –matèria, llum i ombra– i els seus rastres: juntes, ombres, buits i història. Hora: 18.30. Taller d’arquitectura Miquel Mercè Arquitectes. Escaldes-Engordany.
CICLE CINEMA DE MUNTANYA I VIATGES
‘TRANSPIR, UNA AVENTURA DE NATURA I AMISTAT’
Relat de tres companys que decideixen travessar els Pirineus en bicicleta. Natura i amistat són els pilars que sostenen el periple, on no falten ni l’esforç ni el bon humor. Hora: 21 h. Teatre de les Fontetes. La Massana.
CONFERÈNCIA
‘LA PRIMERA PEDRA’
Un viatge visual i simbòlic per explorar com l’art ha interpretat i representat un dels trets més essencials de la condició humana: el pecat i, per extensió, la culpa i la redempció. A càrrec d’Aurora Baena Garròs, historiadora de l’art. Hora: 20 h. Taller tèxtil i de vidre. Escaldes-Engordany.
EXPOSICIONS
‘RESPIRS DE CANILLO’
L’artista urbà francès C215 (Christian Guémy) presenta una sèrie de retrats que ret homenatge a figures clau en la lluita per l’emancipació i la llibertat a França. Espai Caldes. Escaldes-Engordany. Fins al 13 de març.
‘MOMENTS EFÍMERS’
Aquarel·les de Roser Casanovas que ens captiven per la seva pinzellada vibrant i evocadora, copsant l’instant d’una natura sempre canviant. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 26 de febrer.