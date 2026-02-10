HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Friccions o altres problemes a la feina poden fer que vulguis deixar mals hàbits, però les preocupacions relatives als diners podrien impedir que ho facis. Definitivament, has de tornar a avaluar la teva situació. Potser un canvi de feina és justament el que necessites ara.
Taure
Pots tenir un dia meravellós avui. La teva imaginació, intuïció i creativitat són grans, i la teva inspiració cap a les noves obres d'art podria omplir el teu cor i la teva ment. Estaràs molt feliç en discutir les teves idees amb qualsevol persona que mostri interès.
Bessons
En general, tendeixes a ser una persona molt orientada físicament, però avui és més probable que vulguis mirar l'interior, potser per experimentar amb les teves pròpies habilitats psíquiques o estudiar conceptes espirituals. També pot ser que t'interessin més del que és habitual les arts, especialment les que provenen d'altres cultures.
Cranc
Les consideracions financeres podrien endarrerir l'inici d'un projecte nou que has volgut començar durant molt de temps. Potser no tens absolutament els fons que necessites, o potser el cost és una mica més alt del que s'esperava. No caiguis en la desesperança. Això és només un altre retard temporal.
Lleó
El dia es pot veure temporalment afectat per un escàndol d'algun tipus. Part del teu entorn, especialment les dones, poden conspirar fent xafarderies. La teva curiositat es despertarà sens dubte, però no tinguis la temptació d'unir-te a aquestes persones. Hi ha més coses en la situació del que sembla, i voldràs conèixer tots els fets abans de treure conclusions.
Verge
Ets una persona intuïtiva per naturalesa, però avui és molt probable que tinguis una onada de premonicions psíquiques. Les mirades cap al teu propi caràcter podrien portar vells traumes a la superfície perquè puguis alliberar-te'n. Els teus somnis podrien ser especialment intensos i força desconcertants, encara que no d'una manera negativa.
Balança
El sexe i el romanç són molt presents a la teva ment avui. Sents una passió especial i les teves emocions són riques i profundes. En moments com aquest és molt probable que vulguis concentrar-se en el teu propi plaer, però, és important prestar atenció a la teva parella.
Escorpí
Un membre de la família podria estar sentint-se una mica trist, i pots tenir la temptació de xerrar per aixecar-li l'ànim. No ho facis. No respondrà bé i això podria crear tensió a la llar. És probable que la teva pròpia confiança vagi al punt més baix.
Sagitari
Massa exposició a llibres, diaris i ordinadors pot provocar mals de cap i fatiga visual, així que tracta dexercir una mica de cautela quan treballis amb lletra petita o text dordinador. Els pensaments d'amor i romanç podrien interferir amb la teva capacitat per fer la feina amb eficàcia.
Capricornio
Per naturalesa tens dots psicològics i no necessites conèixer algú bé per avaluar amb precisió els seus pensaments i motius. Avui aquesta capacitat va més enllà de les fronteres de la psicologia i arriba a ser la d'un mèdium. Els sentiments de les persones et salten a la vista. La lectura dels titulars de premsa us dóna idees estranyes sobre el futur.
Aquari
Un assumpte emocional amb un membre de la teva família podria donar-te ganes de fugir i amagar-te. No lluitis contra l'impuls. Això pot ser just el que necessites per aclarir la teva ment pel que fa als problemes i curar la teva ment abans d'enfrontar-te a aquesta persona una altra vegada.
Peixos
Els problemes emocionals arrelats en el passat podrien fer que avui sentis inhibició. També podries caminar una mica més sensible que de costum i veure insults on no n'hi ha. Frena l'impuls d'ofendre't. Tracta de confrontar i alliberar els vells problemes o, almenys, promet-te tractar-los més tard.