TELEVISIÓ
‘Pluribus’: toca esperar
Apple TV confirma la continuïtat de la sèrie després de l’èxit de la primera temporada, però Vince Gilligan adverteix que els nous episodis requeriran força temps de producció.
El productor nord-americà Vince Gilligan ha assegurat que ell i el seu equip estan “treballant sense parar” en la segona temporada de Pluribus, una de les sèries més aplaudides del 2025. Es confirma així que Apple TV gravarà nous capítols de la ficció protagonitzada per Rhea Seehorn, Karolina Wydra i Carlos Manuel Vesga, després de l’èxit de la primera temporada, que es va emetre entre els mesos de novembre i desembre de l’any passat.
La continuïtat de la sèrie respon tant a la bona acollida de la crítica com a l’interès del públic, que ha situat Pluribus com una de les produccions més destacades del catàleg recent de la plataforma. Tot i això, Gilligan ha volgut moderar les expectatives pel que fa al calendari d’estrena dels nous episodis.
El creador adverteix que la segona temporada es farà esperar, ja que, tot i que l’equip treballa a ple rendiment, “es necessita molt de temps per desenvolupar aquests episodis”. Segons explica, el procés creatiu és especialment exigent i requereix una dedicació intensa per mantenir el nivell narratiu i la complexitat de les trames.
“No serà com The Pitt, que torna cada any”, ha bromejat el productor, posant com a exemple la ficció d’HBO Max, que acaba d’estrenar la segona temporada un any després del llançament de la primera. “Tant de bo fos així, perquè crec que és una sèrie increïble i és vella escola.”
Malgrat l’espera, Gilligan ha subratllat que l’equip creatiu està plenament bolcat en el desenvolupament de les noves històries de Pluribus. “Hi dediquem molt de temps, tenint en compte el nombre reduït d’episodis”, ha admès. Una declaració que reforça la idea que la segona temporada prioritzarà la qualitat i l’ambició narrativa per sobre de la rapidesa en la producció.