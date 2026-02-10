AGENDA
Pioners 1884-1954. L'Andorra dels primers fotògrafs
CONFERÈNCIES
‘DEIR-EL-MEDINA, UNA COMUNITAT MOLT ESPECIAL’
Visitarem les cases, els santuaris, el poblat de la collada i les tombes dels qui van aconseguir immortalitzar l’essència d’una civilització. A càrrec de Luis Manuel Gonzálvez, egiptòleg i arqueòleg, conservador del Museu Egipci de Barcelona. Hora: 19 h. Sala d’actes del comú. Escaldes-Engordany.
‘DEL CAOS MENTAL AL CONTROL TOTAL’
Entendre com funciona la teva ment t’apropa a guanyar la batalla als teus pensaments. La conferència serà a càrrec de l’Helena, fundadora de Mentconscient. Hora: 19 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
EXPOSICIONS
‘DEL NÉIXER AL RENÉIXER. VIVÈNCIES A L’ANTIC EGIPTE’
La mostra ofereix una mirada propera a la vida de l’espectador tot cercant, a més de la dada històrica, l’empatia vers les vivències d’una civilització fascinant. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins al 21 de febrer.
‘EL NU I L’OBJECTE EMOCIONAL’
La mostra presenta l’estudi i la representació del diàleg que s’estableix entre el cos nu i un objecte. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 27 de febrer.
‘CIUTATS A ESCALA HUMANA’
L’exposició combina Playmobil i màpings per representar quatre ciutats que han trobat alternatives a l’hegemonia del cotxe particular. Hora: de 10 a 18 h. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 28 de febrer.
‘PIONERS 1884-1954. L’ANDORRA DELS PRIMERS FOTÒGRAFS’
Exposició que recull la trajectòria dels pioners de la fotografia al país, a partir dels fons fotogràfics que es conserven a l’Arxiu. Sala d’Exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella. Fins al 7 de març.
‘FIGURES DE L’EMANCIPACIÓ’
L’artista urbà francès C215 (Christian Guémy) presenta una sèrie de retrats que ret homenatge a figures clau en la lluita per l’emancipació i la llibertat a França. Espai Caldes. Escaldes-Engordany. Fins al 13 de març.