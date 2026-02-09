HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
El lloc de treball pot estar molt agitat avui quan un col·lega es prepari per sortir en un viatge de negocis important. Els nervis poden estar tensos i els ànims a flor de pell. Tracta de mantenir la concentració i fes tot el necessari sense tornar-te a la bogeria. Potser siguis qui eviti que tots els altres es tornin bojos, encara que pots considerar amagar-te per evitar la situació.
Taure
Ets normalment una persona molt intuïtiva i avui pot experimentar una clarividència sense rival. Podries sentir-te especialment en sintonia amb altres plans, i els teus somnis tendeixen a ser poderosos i vius. Fes servir els missatges que rebis per inspirar activitats creatives. Prova amb la pintura, la música o la poesia. És possible que no només et sorprenguis pels resultats, sinó que encara aprenguis més de l'obra mateixa.
Bessons
Casa teva pot ser un lloc molt ocupat avui. Els visitants poden anar i venir tot el dia, probablement molestant de vegades. També et pots trobar calmar atacs d'ira per part d'algun membre de la teva família. Aneu amb compte, però, que el problema d'aquesta persona no us trobeu tan susceptible que us entri un atac d'ira també.
Cranc
Algú amb qui treballes necessita una espatlla comprensiva sobre la qual plorar avui. L'estrès a la feina supera la capacitat de tots per suportar-lo, així que no et sorprenguis si en algun moment un col·lega vessa algunes llàgrimes. Pots trobar-te que la teva paciència és portada més enllà dels seus límits normals.
Lleó
Els nens o possiblement alguns amics propers o un interès amorós podrien estar molests avui. Les teves finances no estan prou bé per permetre't alguna cosa que ells pensen que absolutament han de tenir en aquests moments. Potser has de calmar els seus sentiments, assegurant-los que "ara no" no significa necessàriament "mai".
Verge
La preocupació per un membre de la família pot estar a la teva ment avui. Aquesta persona podria estar molt alterada per qüestió de feina, diners o, possiblement, una història damor que està trencada. Digues les tranquil·litzadores paraules que puguis, però no esperis que et respongui, i no caiguis en el parany de pensar que les teves amables paraules van ser en va. Han quedat registrades.
Balança
Els sentiments d'intranquil·litat potser ompliran tot el dia. Podria semblar que no hi ha raó vàlida per fer-ho. Tot sembla anar bé per a tu, i ningú proper a tu no té cap problema. Probablement no sigui gens transcendental. Pot ser que intuïtivament estiguis recollint els problemes i les ansietats de les persones que passen pel carrer.
Escorpí
Una amistat, potser una dona, podria estar molesta o fins i tot enutjada amb tu avui. Els diners podrien estar involucrats d'alguna manera. És possible que no hi hagi res que puguis fer per tranquil·litzar aquesta persona en aquest moment, així que el millor és donar el que puguis i després retrocedir. Sigui el que sigui que hagi sortit malament, probablement estigui exagerant, i amb el temps se n'adonarà.
Sagitari
És el teu cap una dona? Si és així, allunya't avui. Per dir-ho suaument, no està de bon humor. Treballa dur, sigues molt dolç amb tots i fes bon ús de la teva diplomàcia innata. Pots estar a l'extrem receptor d'algunes paraules fortes, però en romandre enfocament i seguir la teva rutina de la teva manera habitual i eficient, has d'evitar qualsevol discussió important.
Capricornio
Els viatges poden causar més problemes dels necessaris. Pots oblidar alguns elements vitals en empacar o podria haver-hi molt poc temps per preparar-ho tot. El teu avió es pot endarrerir o pots perdre una cosa valuosa. Tracta de resoldre problemes potencials.
Aquari
Les finances poden causar malestar amb un amic avui. Potser aquesta persona et deu diners i no et pot pagar, o viceversa. Si aquest és el cas, tracteu d'arribar a algun tipus d'acord que satisfaci tots dos. Sempre hi ha una manera de crear una situació en què tots guanyin si no s'enfaden tant que la seva objectivitat quedi totalment aniquilada.
Peixos
Un esdeveniment social podria posar-te en contacte amb algú que porta molta amargor i enuig. Això probablement no serà molt agradable per a tu, ja que aquesta persona podria veure com l'audiència perfecta per a tots els seus problemes. No sentis aclaparament! Sigues cortès, però excusa't tan aviat com sigui possible. Hi són presents altres amics la companyia dels quals gaudiràs molt més!