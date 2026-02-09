TELEVISIÓ
El naixement del mite
Prime Video presenta el tràiler d’‘El joven Sherlock’, la sèrie que explora els orígens de l’icònic detectiu. La ficció arribarà a la plataforma el 4 de març vinent
Prime Video ha llançat el primer tràiler oficial d’El joven Sherlock, la nova sèrie original que explora els primers anys del llegendari detectiu creat per Sir Arthur Conan Doyle. La proposta arribarà a la plataforma el 4 de març, amb vuit episodis disponibles globalment a més de 240 països i territoris.
La producció, comandada per Guy Ritchie –qui torna a l’univers de Sherlock Holmes després de les pel·lícules que va dirigir els anys 2009 i 2011– parteix d’una premissa nova: un Sherlock Holmes jove i indisciplinat busca la seva identitat mentre s’enfronta al seu primer cas de misteri i conspiració a l’Oxford del darrer terç del XIX. El tràiler mostra fragments d’aquest moment vital en què el futur mestre de la deducció comença a perfilar un caràcter, unes habilitats d’investigació i unes relacions clau que marcaran la seva trajectòria.
Protagonitzada per Hero Fiennes Tiffin en el paper de Sherlock Holmes, la sèrie compta amb un elenc internacional que inclou noms com Dónal Finn, Zine Tseng, Joseph Fiennes, Natascha McElhone i Max Irons, entre altres. Ritchie dirigeix els dos primers episodis i firma també la producció executiva juntament amb el showrunner Matthew Parkhill, responsable de donar forma a la visió general de la trama.
Segons els fragments promocionals, el projecte combina misteri, acció i un punt d’humor irònic, amb l’estil cinematogràfic característic de Ritchie, que ja s’ha fet famós amb films com Snatch (porcs i diamants) o The Gentlemen. En aquesta ocasió, trasllada els espectadors a un univers narratiu que promet reinventar la figura de Holmes mostrant-lo en ple procés de maduresa. Amb aquest llançament de tràiler i materials promocionals, Prime Video inicia la campanya de cara a una de les seves estrenes de ficció més esperades de 2026.