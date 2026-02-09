AGENDA
Border to border
CICLE CINEMA DE MUNTANYA I VIATGES
‘BORDER TO BORDER’
Travessa amb esquís de fons per la Lapònia finlandesa, des de la frontera russa fins a la sueca. Durant set dies i amb un recorregut de 415 km. Hora: 21 h. ACCO-Andorra Congrés Centre Ordino. Ordino. La Massana.
‘ESQUÍ NÒRDIC A LATITUD 70’
És un vídeo en què s’expliquen les esquiades fetes durant una setmana pels voltants del poble lapó de Saariselkä, on hi ha una de les estacions d’esquí nòrdic més grans de Finlàndia. Hora: 21 h. ACCO-Andorra Congrés Centre Ordino. Ordino. La Massana.
EXPOSICIONS
‘CIUTATS A ESCALA HUMANA’
Les ciutats existeixen des de fa segles, però amb el temps han concentrat cada cop més població i s’han convertit en espais més complexos. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 28 de febrer.
‘EL NU I L’OBJECTE EMOCIONAL’
La mostra presenta l’estudi i la representació del diàleg que s’estableix entre el cos nu i un objecte. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 27 de febrer.
‘DEL NÉIXER AL RENÉIXER. VIVÈNCIES A L’ANTIC EGIPTE’
Peces arqueològiques provinents del Museu Egipci de Barcelona que pretenen aportar una lectura de l’antic Egipte des del prisma de la quotidianitat. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins al 21 de febrer.
‘PIONERS 1884-1954. L’ANDORRA DELS PRIMERS FOTÒGRAFS’
Exposició que recull la trajectòria dels pioners de la fotografia al país, a partir dels fons fotogràfics que es conserven a l’Arxiu. Sala d’Exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella. Fins al 7 de març.
‘FIGURES DE L’EMANCIPACIÓ’
L’artista urbà francès C215 (Christian Guémy) presenta una sèrie de retrats que ret homenatge a figures clau en la lluita per l’emancipació i la llibertat a França. Espai Caldes. Escaldes-Engordany. Fins al 13 de març.
‘RESPIRS DE CANILLO’
Exposició de l’artista Naiara Escabias a Cal Federico. Canillo. Fins al 31 de març.