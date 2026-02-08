TELEVISIÓ
Thriller encadenat
HBO Max inicia la producció de ‘The Chain’, una nova sèrie de vuit capítols que marca el retorn d’un dels creadors de ‘Lost’, Damon Lindelof, a la plataforma.
HBO Max acaba d’anunciar la posada en marxa d’una nova sèrie, The Chain. La plataforma uneix forces amb el cocreador de la mítica Lost Damon Lindelof per desenvolupar una ficció de vuit capítols basada en el llibre homònim supervendes d’Adrian McKinty.
La companyia té signat amb Lindelof un contracte general per dos anys, vigent des del mes de setembre passat. Produïda per l’estudi Media Res, The Chain es converteix així en el primer projecte d’aquest acord estratègic, marcat pel retorn a la plataforma d’un dels professionals més influents de la indústria de l’entreteniment. El repartiment del projecte encara s’ha de confirmar.
La protagonista de la història, Rachel Klein, s’enfronta a un terrible dilema: ha de pagar un rescat i segrestar el fill d’una altra persona per poder salvar la seva pròpia filla precisament d’un segrest, que morirà en cas de no complir les exigències. Tota aquesta cadena de crims està orquestrada per una persona que tan sols busca diners.
L’anunci ha arribat acompanyat de les primeres declaracions de Lindelof: “Des del moment en què vaig veure la premissa original i esbojarrada del llibre de McKinty, vaig quedar impactat, sorprès i enfadat per no haver-la pensat jo mateix. Sempre he volgut adaptar un gran thriller i aquest té tots els tocs foscos que desperten la meva imaginació”.
Francesca Orsi, vicepresidenta executiva de programació d’HBO, s’ha mostrat “molt emocionada per aquesta col·laboració continuada amb Damon Lindelof, un dels creadors més singulars i distintius del nostre temps. The Chain promet continuar el seu llegat de submergir-nos en les profunditats de la ment humana”, ha ressaltat.