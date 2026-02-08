AGENDA
Encants de Sant Antoni
FESTES I TRADICIONS
ENCANTS DE SANT ANTONI
Encants de Sant Antoni, una cita esperada que se celebra quan s’acosta la Candelera. Amb els anys, aquest acte tradicional ha anat evolucionant sense perdre l’essència solidària. Hora: 11.30 h. Església de Sant Pere Màrtir. Escaldes-Engordany.
EXPOSICIONS
‘DEL NÉIXER AL RENÉIXER. VIVÈNCIES A L’ANTIC EGIPTE’
Exposició de peces arqueològiques provinents del Museu Egipci de Barcelona que pretén aportar una lectura de l’antic Egipte des del prisma de la quotidianitat. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins al 21 de febrer.
‘CIUTATS A ESCALA HUMANA’
L’exposició combina Playmobil i màpings per representar quatre ciutats que han trobat alternatives a l’hegemonia del cotxe particular. Hora: de 10 a 18 h. Bici Lab Andorra - Museu de la Bicicleta d’Andorra. Andorra la Vella. Fins al 28 de febrer.
‘EL NU I L’OBJECTE EMOCIONAL’
La mostra presenta l’estudi i la representació del diàleg que s’estableix entre el cos nu i un objecte. Centre Cultural La Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 27 de febrer.
‘PIONERS 1884-1954. L’ANDORRA DELS PRIMERS FOTÒGRAFS’
Exposició que recull la trajectòria dels pioners de la fotografia al país, a partir dels fons fotogràfics que es conserven a l’Arxiu. Sala d’Exposicions del Govern. Andorra la Vella. Fins al 7 de març.
‘FIGURES DE L’EMANCIPACIÓ’
L’artista urbà francès C215 (Christian Guémy) presenta una sèrie de retrats que ret homenatge a figures clau en la lluita per l’emancipació i la llibertat a França. Espai Caldes. Escaldes-Engordany. Fins al 13 de març.
‘RESPIRS DE CANILLO’
L’exposició de l’artista Naiara Escabias a Cal Federico de Canillo. Canillo. Fins al 31 de març.
‘VAN GOGH ALIVE ANDORRA’
Van Gogh Alive és l’experiència immersiva més visitada arreu el món. Endinsa’t en el món de l’artista a través de totes les seves obres, que cobren vida mitjançant una tecnologia única. Sala Prat del Roure. Escaldes-Engordany. Fins al 6 d’abril.