CARTELLERA
Aida y vuelta
Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i Cinemes Guiu.
CINEMES ILLA CARLEMANY
Aída y vuelta 12.15 18.00 20.00
El rastre del llop 21.15
La fiera 15.45 19.00 21.30
Primate 12.30 18.00 20.00 22.15
Hamnet 16.30 18.15
La asistenta 19.00 22.00
Ídolos 11.45** 16.30**
Marty Supreme 15.45 18.30
Zootrópolis 2 12.00 16.00
Avatar 3: Fuego y cenizas 11.45****
Send Help 21.300
Franki y los Monstruos 11.30 15.45
CINEMES GUIU
Hamnet 17.00
Aída y vuelta 17.10
Sirat. Trance en el desierto 19.15