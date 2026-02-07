HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
No esperis que cap projecte creatiu vagi sense problemes avui. Pots experimentar bloquejos mentals que et resultin difícils de superar. No deixeu que us afectin. Els blocs passaran. Només cal posar el projecte de banda i tornar-hi més tard. Una trucada telefònica d'un amic podria portar una notícia desconcertant que pots voler transmetre als altres.
Taure
Ets una persona molt intuïtiva per naturalesa, i avui ho has d'estar sentint especialment. No et sorprenguis si espontàniament sintonitzes amb les idees i les emocions dels que t'envolten, o fins i tot si tu i una altra persona fan servir les mateixes paraules alhora. Utilitza els teus coneixements per augmentar la teva comprensió dels altres.
Bessons
Avui és molt probable que sentis indecisió pel que fa a dues direccions diferents. Una part de tu voleu aïllar-se en algun lloc i llegir, mentre que una altra part de tu sent que ha de sortir, anar a algun lloc, i fer alguna cosa. Pots ser més impacient que de costum amb les disputes entre companys de feina o familiars.
Cranc
Dificultats menors relatives als diners podrien posar-te en estat de frustració. Els problemes no són transcendentals, però encara han de ser manejats i podrien trigar tant de temps que prefereixis passar-la fent una altra cosa. Tot i això, cedir a la teva frustració podia fer-te perdre més temps que simplement manejar la situació i seguir endavant.
Lleó
Una discussió amb la teva parella podria fer-te sentir molt desànim i una mica de depressió avui. No obstant això, probablement sents massa commoció per discutir-ho amb ell o ella. Passa el dia ocupant-te i traient fora la teva frustració. Oblida't d'això per un temps.
Verge
Pots despertar-te aquest matí sentint-te una mica més trist del que és habitual i podries no ser capaç d'esbrinar per què. Podria ser algun tipus de desequilibri físic menor o podries estar patint de fatiga visual. Això et podria posar de mal humor amb tu i amb els altres, especialment si tens estrès per les responsabilitats de treball.
Balança
Avui, potser trobes que t'irriten més el que normal les peculiaritats d'amics, col·legues, socis i nens. Els nervis podrien desgastar-te i esgotar els teus ànims. En moments com aquest el millor és centrar-te i esforçar-te per ser el teu jo càlid i acollidor de sempre.
Escorpí
Dificultats temporals a la llar poden fer que vulguis quedar-te i resoldre-les en lloc d'anar a la feina oa qualsevol altre lloc. Tot i això, els assumptes professionals també poden pressionar, per la qual cosa és probable que et trobis enmig d'un dilema. En aquest moment, és probable que la decisió més sàvia sigui tenir cura de la teva vida personal en primer lloc.
Sagitari
Algunes comunicacions més aviat inquietants et podrien arribar avui, potser de fora de l'estat. És probable que no sigui res greu, però podria ser suficient perquè et molesti. Els canvis al veïnat podrien interferir amb la teva rutina diària.
Capricornio
Alguns assumptes menors de diners poden necessitar ser manejats avui, i pots trobar això irritant ja que probablement tinguis altres coses que preferiries fer. La situació podria causar una certa fricció amb membres de la família, però això passarà.
Aquari
La curació d'una ruptura temporal amb la parella és probable que tingui lloc avui, amb molta comunicació honesta i més disculpes de les que són necessàries. Pots trobar-te que una gran quantitat de problemes han sortit a la llum i que hi ha una nova entesa entre tots dos. Una cosa nova pot passar o, si més no, canvis a la casa que tens ara.
Peixos
El desig d'estar pel teu compte i gaudir d'una mica de solitud és probable que avui estigui en conflicte amb la realitat de les teves obligacions. Podries trobar-te desconnectant de vegades i sense poder concentrar-te en les tasques a mà, així que intenta mantenir la concentració. Algunes cartes o trucades telefòniques irritants et poden arribar, però res que no puguis tractar. Veu una pel·lícula emocionant aquesta nit.