TELEVISIÓ
Pols audiovisual
El director executiu de Paramount, David Ellison, promet més produccions si la companyia compra Warner i alerta del monopoli que pot esdevenir Netflix.
El director executiu de Paramount Skydance, David Ellison, va oferir ahir a la comunitat creativa compromisos de producció audiovisual i d’estrenes en sales de cinema si aconsegueix tancar la compra de Warner Bros Discovery (WBD), i va advertir que Netflix, el seu rival per adquirir la companyia, amenaça de crear un monopoli.
El desembre passat, WBD va acordar vendre el seu negoci d’estríming i estudis a Netflix per 72.000 milions de dòlars, però poc després Paramount Skydance, una de les empreses que hi havia estat interessada, va presentar una oferta pública hostil que manté fins avui.
Ellison va defensar en una carta oberta un “mercat que fomenti tota la diversitat del cinema, la creació de continguts i l’exhibició en sales, i no un que elimini la competència creant una entitat monopolística o excessivament dominant”, amb referència a Netflix. En el text, l’executiu deixa “absolutament clar” que, si completa la compra de Warner després de la seva opa hostil, assumirà una sèrie de “compromisos” a favor de la competència.
“Paramount i Warner produiran cadascun un mínim de 15 llargmetratges d’alta qualitat l’any, fet que suposa com a mínim trenta pel·lícules anuals”, va defensar Ellison, que també proposa un “ecosistema dinàmic de tercers, llicenciant les seves pel·lícules i sèries”, així com la compra de continguts independents.
Així mateix, també reivindica el “compromís amb les sales de cinema”, un assumpte espinós, assegurant que totes les pel·lícules tindran una estrena completa en sales amb una finestra global mínima de 45 dies abans d’estar disponibles sota demanda, i que es respectaran les finestres d’exhibició a cada mercat. “Després de l’estrena en cinemes, cada pel·lícula seguirà el calendari habitual de la indústria, assegurant-ne la disponibilitat en règim de lloguer digital abans de la seva incorporació a l’estríming”, va afegir Ellison, que també va prometre mantenir “independent” la plataforma HBO.
Ellison argumenta que les seves pretensions de comprar Warner són en benefici de la indústria, llançant un dard a Netflix. “En contrast amb l’estratègia de Netflix, aquesta operació vol reforçar la competència, creant un rival més sòlid i eficaç davant les plataformes dominants”, va reblar.