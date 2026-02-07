CARTELLERA

Aida y vuelta

Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i Cinemes Guiu.

CINEMES ILLA CARLEMANY

Aida y vuelta 12.15 18.10 20.00

El rastre del llop 15.45

La fiera 15.45 17.45 22.00

Primate 12.30 18.00 20.15 22.15

Hamnet 16.00 22.00

La asistenta 19.00 21.30

Ídolos 11.45** 16.30**

Marty Supreme 18.30 21.15

Zootropolis 2 12.00 16.15

Avatar 3: fuego y cenizas 11.45**** 18.30****

Send Help 22.00

Frankie y los Monstruos 11.30 16.00

CINEMES GUIU

Hamnet 18.00

Aida y vuelta 20.15

Frankie y los monstruos 18.15

