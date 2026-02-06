TELEVISIÓ
Retorn a un clàssic
‘Cape fear’ arribarà a Apple TV+ el 5 de juny com a sèrie limitada. La plataforma aposta per una relectura contemporània del cèlebre thriller cinematogràfic.
Apple TV+ ha concretat la data d’estrena de Cape Fear, la sèrie limitada que adapta per a televisió el clàssic cinematogràfic El cap de la por. La plataforma d’estríming ha anunciat que els dos primers episodis estaran disponibles globalment el 5 de juny, i els capítols restants es publicaran setmanalment cada divendres fins al 31 de juliol, completant un total de 10 entregues.
La producció, desenvolupada per Nick Antosca (showrunner i guionista), parteix de la novel·la The Executioners, de John D. MacDonald, font original de les adaptacions cinematogràfiques del 1962 i del 1991, i busca reinterpretar la història introduint la narrativa ampliada pròpia del format serial. La sèrie està produïda per Universal Content Productions i Amblin Television amb un panell de productors executius que inclou noms com Steven Spielberg i Martin Scorsese –director del film del 1991, amb Nick Nolte i Robert de Niro–, un al·licient per a les expectatives de la crítica i els espectadors.
El repartiment principal està liderat per Javier Bardem en el paper de Max Cady, el perillós antagonista, i per Amy Adams i Patrick Wilson com la parella d’advocats –Anna i Tom Bowden– que es converteixen en l’objectiu de la seva venjança.
La trama arrenca quan la vida dels Bowden es veu sacsejada quan un criminal del seu passat –Cady– surt de presó amb intencions destructives. El format serial permet, a diferència de les pel·lícules, aprofundir en els personatges i en matisos narratius que expandiran la tensió i l’exploració dels conflictes.
Fins ara no s’ha estrenat oficialment cap tràiler complet, tot i que s’han publicat imatges i detalls promocionals que avancen un estil narratiu tens, emmarcant Cape Fear com un dels projectes centrals d’Apple per al 2026.