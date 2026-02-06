AGENDA
4a Nit del vídeo mapping
ESPECTACLES
4A NIT DE ‘VIDEOMAPPING’: ‘UN DIÀLEG ENTRE L’ARQUITECTURA I LA LLUM’
Un recorregut immersiu pel centre històric d’Andorra la Vella ple de creacions innovadores i accessibles, pensades per a tots els públics, que dialoguen amb l’arquitectura i l’espai públic a través de la llum, el so i la imatge en moviment. Hora: de 18 a 21 h. Centre històric. Andorra la Vella.
ABIÁN DÍAZ - ‘SHOW PATÉTICO’
A Show Patético, Abián Díaz puja a l’escenari amb el seu inseparable piano per oferir 90 minuts de comèdia sense descans. Hora: 21.30 h. Centre de Congressos. Andorra la Vella.
EXPOSICIONS
‘DEL NÉIXER AL RENÉIXER. VIVÈNCIES A L’ANTIC EGIPTE’
Exposició de peces arqueològiques provinents del Museu Egipci de Barcelona (Fundació Arqueològica Clos) que pretén aportar una lectura de l’antic Egipte des del prisma de la quotidianitat. Centre d’Art. Escaldes-Engordany.
‘CIUTATS A ESCALA HUMANA’
L’exposició combina Playmobil i mappings per representar quatre ciutats que han trobat alternatives a l’hegemonia del cotxe particular. Bici Lab Andorra - Museu de la bicicleta d’Andorra. Andorra la Vella. Fins al 28 de febrer.
‘PIONERS 1884-1954. L’ANDORRA DELS PRIMERS FOTÒGAFS’
Exposició que recull la trajectòria dels pioners de la fotografia al país, a partir dels fons fotogràfics que es conserven a l’Arxiu. Sala d’exposicions del Govern. Fins al 7 de març.
‘FIGURES DE L’EMANCIPACIÓ’
L’artista urbà francès C215 (Christian Guémy) presenta una sèrie de retrats que ret homenatge a figures clau en la lluita per l’emancipació i la llibertat a França. Espai Caldes. Escaldes-Engordany. Fins al 13 de març.
‘RESPIRS DE CANILLO’
Respirs de Canillo, de l’artista Naiara Escabias. Cal Federico. Canillo. Fins al 31 de març.
‘VAN GOGH ALIVE’
Experiència immersiva més visitada arreu el món. Endinsa’t en el món de l’artista a través de totes les seves obres, que cobren vida a través d’una tecnologia única. A més, gaudeix de Finding Vincent, que arriba per primera vegada a Europa. Una experiència de realitat virtual amb ulleres 3D que et permetran viure en primera persona alguns moments de la vida de Vincent van Gogh. Sala Prat del Roure. Escaldes-Engordany. Fins al 6 d’abril.
CERCLE MÀGIC D’ORDINO
Accedeix a la fàbrica de farina màgica dels rens i al taller de fusta dels menairons on reparen el trineu. Recorre el camí dels rens i entra a la cova del menairó més trapella de la colla. Ordino. Fins a l’1 de març.