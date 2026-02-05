AGENDA
CONFERÈNCIES
‘AGE BETTER: NUTRICIÓ, PELL I BENESTAR EN CLAU ACTUAL’
Xerrada i torn de preguntes amb professionals farmacèutics i químics. Hora: 18 h. Unsquare Studio. Andorra la Vella.
‘MANUALS I POLITARS DIPOSITATS A L’ARXIU NACIONAL D’ANDORRA’
Conferència en la qual es presentarà la recerca del Sr. Paco Rodríguez Rossa sobre els exemplars del Manual Digest de les Valls Neutres d’Andorra, d’Antoni Fiter i Rossell, i del Politar Andorrà d’Antoni Puig, amb motiu de la troballa d’un nou exemplar inèdit d’aquest últim. Hora: 19 h. Sala d’exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella.
EXPOSICIONS
‘RESPIRS DE CANILLO’
L’artista urbà francès C215 (Christian Guémy) presenta una sèrie de retrats que ret homenatge a figures clau en la lluita per l’emancipació i la llibertat a França. Espai Caldes. Escaldes-Engordany. Fins al 13 de març.
‘MOMENTS EFÍMERS’
Aquarel·les de Roser Casanovas que ens captiven per la seva pinzellada vibrant i evocadora, copsant l’instant d’una natura sempre canviant. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 26 de febrer.
‘EL NU I L’OBJECTE EMOCIONAL’
L’estudi i la representació del diàleg que s’estableix entre el cos nu i un objecte. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 27 de febrer.
‘CIUTATS A ESCALA HUMANA’
Les ciutats existeixen des de fa segles, però amb el temps han concentrat cada cop més població, convertint-se en espais més complexos. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 28 de febrer.
‘PIONERS 1884-1954. L’ANDORRA DELS PRIMERS FOTÒGAFS’
Exposició que recull la trajectòria dels pioners de la fotografia al país, a partir dels fons fotogràfics que es conserven a l’Arxiu. Sala d’exposicions del Govern. Fins al 7 de març.
‘VAN GOGH ALIVE’
Endinsa’t en el món de l’artista a través de totes les seves obres, que cobren vida a través d’una tecnologia única. Sala Prat del Roure. Escaldes-Engordany.