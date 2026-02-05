TELEVISIÓ
Les sèries del mes (i III)
Les estrenes del febrer es completen amb títols com ‘Paradise’, que torna amb una segona temporada, o la segona part de la quarta entrega de ‘Los Bridgerton’.
–Lo último que me dijo (T2), 20 de febrer a Apple TV. Aquest thriller protagonitzat per Jennifer Garner arriba a la segona temporada amb vuit nous episodis. Quan Owen (Nikolaj Coster-Waldau) reapareix després de cinc anys desaparegut, mentre Hannah (Garner) i la seva fillastra Bailey (Angourie Rice) es veuen immerses en una cursa contrarellotge per reunir la seva família.
–Banksters, 20 de febrer a HBO Max. Berlín a la dècada del 2000: Yusuf ha robat bancs i és detingut en un camp de futbol. S’enfronta a anys de presó si no revela qui són els seus còmplices. Però, qui el va trair i per què només a ell? I com és que un aprenent de banquer es converteix en lladre de bancs?
–Paradise (T2), 23 de febrer a Disney+. Considerada com la nova Lost, Paradise torna amb una segona temporada ambientada en una localitat que veu com la seva habitual tranquil·litat es veu alterada per un assassinat impactant. Xavier emprèn la recerca de la seva Teri arreu del món i descobreix com ha sobreviscut la gent durant els tres anys transcorreguts des d’El Dia.
–Los Bridgerton (T4), 26 de febrer a Netflix. La segona part de la quarta temporada de la sèrie –amb quatre nous capítols– se centra en Benedict Bridgerton, el segon fill de la cèlebre família, que és interpretat per Luke Thompson. Reticent al matrimoni tot i que els seus germans ja han format les pròpies famílies, la seva perspectiva canvia quan una misteriosa dama emmascarada irromp en la seva vida durant un ball.
–Monarch el legado de los monstruos (T2), 27 de febrer a Apple TV. Torna l’spin-off de Godzilla amb una segona temporada de deu episodis en què Kurt Russell, Wyatt Russell i Anna Sawai s’endinsaran en el món dels monstres, amb escenaris com l’Illa Calavera, de l’univers King Kong, sota l’amenaça d’un tità terrorífic.