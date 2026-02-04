AGENDA
Warm up Andorra Masters
CONFERÈNCIES
‘WARM UP ANDORRA MASTERS’
Aquesta activitat forma part de l’escalfament oficial de l’Andorra Masters 2026. Comptarem amb David Ayala, fundador del congrés, i Fran Collado, expert en lideratge d’equips. Hora: 19 h. Ingeni Coworking. Escaldes-Engordany.
CICLE DE CINEMA DE MUNTANYA I VIATGES ORIDNO-LA MASSANA
Sessió doble amb Quaderns de viatge: l’art de viatjar pintant, d’Elisenda Ortega, i Bitàcoles visuals: relacions entre l’art i el viatge, d’Aurora Baena. Hora: 21 h. Teatre de les Fontetes. La Massana.
MÚSICA
EL PETIT DE CAL ERIL
Concert d’El petit de Cal Eril (liderat per Joan Pons), que arriba a Andorra en el marc de la 31a Temporada MoraBanc Andorra la Vella. Hora: 20.30 h. Centre de Congressos. Andorra la Vella.
EXPOSICIONS
‘DEL NÉIXER AL RENÉIXER. VIVÈNCIES A L’ANTIC EGIPTE’
La mostra ofereix una mirada propera a la vida de l’espectador tot cercant, a més de la dada històrica, l’empatia vers les vivències d’una civilització fascinant. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins al 21 de febrer.
‘EL NU I L’OBJECTE EMOCIONAL’
La mostra presenta l’estudi i la representació del diàleg que s’estableix entre el cos nu i un objecte. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 27 de febrer.
‘PIONERS 1884-1954. L’ANDORRA DELS PRIMERS FOTÒGRAFS’
Exposició que recull la trajectòria dels pioners de la fotografia al país, a partir dels fons fotogràfics que es conserven a l’Arxiu. Sala d’Exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella. Fins al 7 de març.
‘FIGURES DE L’EMPANCIPACIÓ’
L’artista urbà francès C215 (Christian Guémy) presenta una sèrie de retrats que ret homenatge a figures clau en la lluita per l’emancipació i la llibertat a França. Espai Caldes. Escaldes-Engordany. Fins al 13 de març.
‘RESPIRS DE CANILLO’
Exposició de l’artista Naiara Escabias a Cal Federico. Canillo. Fins al 31 de març.