HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Aquest podria ser un bon dia per prendre una mica de temps per a tu. El contacte amb els altres, no importa com els estimis, és probable que no vagi bé, perquè la majoria de la gent està inquieta i probablement amb estats d'ànim d'incertesa. Aquest és un bon dia per posar-se al dia amb les teves lectures o navegar per la xarxa i treballar en projectes propis que pots estar descuidant durant un temps. Sempre et pots comunicar amb els teus amics demà!
Taure
Pot ser que alguns dies et sigui difícil sentir motivació, però si mai hi ha hagut un dia en què t'ha resultat més fàcil que altres, seria avui. Trobaràs que la teva ment està molt en sintonia amb la situació que t'envolta i que el teu sentit de la terra està ajudant a manifestar allò que desitges portar a la vida.
Bessons
Rareza és la paraula clau per avui. Potser informació dels diaris o Internet que et sembla molt estranya t'inundi avui. Hi ha una raó per això. És molt probable que es tracti de desinformació! No tinguis por de prendre-t'ho amb cautela, tot i que altres s'ho prenen molt de debò.
Cranc
Els rumors poden estar circulant avui, cosa que podria causar cert pànic. Alguns dels teus amics i companys de feina podria trucar-te a casa per discutir l'assumpte. No obstant això, aquests rumors es basen probablement en poc més que xafarderies, així que no te'ls prenguis de debò. Algú podria tenir un interès personal i tendir a exagerar-ho tot. Tracta de no participar en aquestes xafarderies.
Lleó
Estranyes notícies que arriben de lluny, possiblement a través de correu electrònic o Internet, podrien estar estenent-se com la pólvora entre la gent que coneixes i causant molt d'entusiasme. Aneu amb compte amb no emocionar-vos massa, perquè és probable que la informació us arribi distorsionada després de viatjar de boca en boca.
Verge
Algunes novetats força inquietants sobre les tendències de l'economia mundial podrien fer que tu i tots al teu voltant es preocupin pel futur financer. Tingues fe. El que estàs escoltant pot ser una desinformació total. El futur és, probablement, serà molt diferent de la imatge que treus de les notícies.
Balança
Les trobades amb els amics avui podrien ser una mica inquietants, ja que un assistent podria manifestar una opinió o possibilitat que sembli més aviat xocant. Aquesta opinió, però, és probable que es basi en rumors, xafarderies i desinformació, per la qual cosa seria una bona idea suggerir que aquests conceptes s'explorin per tal d'esclarir els fets.
Escorpí
Algú proper podria desenvolupar alguns símptomes estranys que facin entrar en pànic. Mai no està de més consultar un metge, però quan aquesta persona ho faci, és probable que descobreixi que aquests problemes no són, probablement, res més que l'estrès, excés de treball o excessos amb el menjar o beguda.
Sagitari
Les activitats de grup podrien ser una mica inquietants per a tu avui. Les converses podrien convertir-se en baralles furioses i això podria perjudicar el teu desig d'harmonia. Una gran quantitat de desinformació es pot intercanviar avui i causar confusió i mal geni. Queda't a casa si pots, però si has de sortir, no tinguis por de fer-ho al primer senyal de discussió.
Capricornio
És probable que un membre de casa teva estigui en un estat d'ànim molt estrany avui. Aquesta persona ha sentit una notícia que és confusa i incerta, per la qual cosa probablement es pregunta quin efecte tindria sobre la teva situació. Si discuteix amb tu, el millor consell que podries donar seria no entrar en pànic fins que no hi hagi una oportunitat de comprovar els fets.
Aquari
Els intents de contactar altres persones a diferents estats o països estrangers podrien sortir malament, ja que la tecnologia que pensem que mai té problemes, com el telèfon o Internet, pot no funcionar, potser a causa d'erupcions solars. No té gaire sentit lamentar-se, ja que això està més enllà del control humà.
Peixos
Les màquines que intervenen en les transaccions financeres, com caixers automàtics, sistemes de telefonia o llocs web de bancs poden funcionar malament avui, així que potser hagueu de recórrer a manejar diners d'una manera passada de moda: anar al banc o escriure xecs.