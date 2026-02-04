TELEVISIÓ
Les sèries del mes (II)
Aquest febrer tornen als catàlegs de les principals plataformes sèries com la mexicana ‘Como agua para chocolate’ (HBO Max) o ‘El agente nocturno’ (Netflix).
–Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, 13 de febrer a Disney+. Ryan Murphy signa aquesta minisèrie que explora l’extraordinària història d’amor de la icònica parella formada per John F. Kennedy Jr. i Carolyn Bessette, interpretats per Paul Anthony Kelly i Sarah Pidgeon. El repartiment compta amb Naomi Watts com a estrella convidada, en el paper de la glamurosa Jackie Kennedy.
–Como agua para chocolate (T2), 16 de febrer a HBO Max. En la segona i última temporada d’aquesta sèrie produïda per Salma Hayek, Tita sembla trobar en el doctor Brown la promesa d’un destí diferent; tanmateix, el retorn de Pedro fa revifar una passió tan intensa com prohibida. Amb un Mèxic travessat per la violència i profunds canvis socials com a teló de fons, els esdeveniments empenyen tots els personatges a enfrontar-se als seus propis límits, sempre sota l’encanteri persistent de la cuina i la seva màgia.
–56 días, 18 de febrer a Amazon Prime Video. Basada en una novel·la de Catherine Ryan, la sèrie segueix la història d’Oliver i Ciara, dos joves que viuen una relació apassionada però que acaba marcada per un fet terrible: després de 56 dies junts, els investigadors d’homicidis troben a l’apartament de l’Oliver un cos brutalment assassinat i descompost intencionadament que podria correspondre a un dels dos amants. Qui ha mort qui?
–El agente nocturno (T3), 19 de febrer a Netflix. En la tercera temporada, aquest thriller d’acció inspirat en la novel·la de Matthew Quirk segueix Peter Sutherland (Gabriel Basso), un jove agent de l’FBI que rep la missió de localitzar un empleat del departament del Tresor fugit a Istanbul després d’assassinar el seu superior i apoderar-se d’informació classificada.