AGENDA
Moments efímers
LA PROPOSTA DEL DIA
‘MOMENTS EFÍMERS’
Aquarel·les de Roser Casanovas que ens captiven per la seva pinzellada vibrant i evocadora, copsant l’instant d’una natura sempre canviant. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 26 de febrer.
CINEMA
‘MUGANDA’
Denis Mukwege, un metge congolès i futur premi Nobel de la Pau, tracta –amb risc de la seva pròpia vida– milers de dones víctimes de violència sexual a la República Democràtica del Congo. Pel·lícula en suport a Mans Unides. Hora: 20 h. Cinemes Illa Carlemany. Escaldes-Engordany.
VISITA
VISITA NOCTURNA A L’EXPOSICIÓ ‘DEL NÉIXER AL RENÉIXER’
Visita a l’exposició en què es podrà gaudir d’una selecció de peces arqueològiques que ens ajudaran a resseguir les vivències d’una civilització fascinant. Hora: 20 h. Centre d’Art. Escaldes-Engordany.
FESTES I TRADICIONS
LA MASSANA FOGONS
Fins al 28 febrer gaudeix de la gastronomia d’hivern amb plats elaborats amb productes de proximitat als restaurants col·laboradors. Oficina de Turisme. La Massana.
EXPOSICIONS
‘EL NU I L’OBJECTE EMOCIONAL’
L’estudi i la representació del diàleg que s’estableix entre el cos nu i un objecte. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 27 de febrer.
‘CIUTATS A ESCALA HUMANA’
Les ciutats existeixen des de fa segles, però amb el temps han concentrat cada cop més població, convertint-se en espais més complexos. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 28 de febrer.
‘PIONERS 1884-1954. L’ANDORRA DELS PRIMERS FOTÒGAFS’
Exposició que recull la trajectòria dels pioners de la fotografia al país, a partir dels fons fotogràfics que es conserven a l’Arxiu. Sala d’exposicions del Govern. Fins al 7 de març.
‘VAN GOGH ALIVE’
Endinsa’t en el món de l’artista a través de totes les seves obres, que cobren vida a través d’una tecnologia única. Sala Prat del Roure. Escaldes-Engordany.