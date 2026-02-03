Les sèries del mes (I)
Amor, misteri, acció i grans retorns marquen les estrenes de sèries del mes de febrer amb dos grans protagonistes: Más que rivales, l’èxit de televisió canadenc que causa furor a internet, i la segona part de la quarta temporada de Bridgerton a Netflix.
–‘Más que rivales’, 5 de febrer a Movistar Plus+. Convertida en un dels fenòmens televisius de l’any gràcies a l’impuls de milers de fans a internet, aquesta sèrie canadenca de baix pressupost arriba a la resta del món amb una història d’amor, hoquei i secrets. Protagonitzada per Hudson Williams i Connor Storrie, la ficció narra la relació secreta entre dues estrelles rivals de l’hoquei sobre gel. La sèrie aborda l’amor, la negació i l’autodescobriment, així com les dificultats de viure obertament l’homosexualitat en l’esport d’elit. El seu èxit ja li ha assegurat la renovació.
'Mmás que rivales’ arriba aquest dijous al catàleg de Movistar Plus+
–‘El abogado del Lincoln’ (T4), 5 de febrer a Netflix. La sèrie basada en les novel·les supervendes de Michael Connelly arriba a la quarta temporada amb l’adaptació de La ley de la inocencia. Mickey Haller (Manuel García-Rulfo) haurà de demostrar la innocència d’un antic client, Sam Scales (Christopher Thornton), acusat d’assassinat, mentre s’enfronta a l’FBI i a la fiscalia en un cas que farà aflorar vells fantasmes.
‘The artful dodge’ estrenarà la segona temporada a Disney+ el 10 de febrer
–‘The Artful Dodger’ (T2), 10 de febrer a Disney+. La segona temporada d’aquesta història de reinvenció i redempció introdueix nous dilemes per a Jack Dawkins, el llegendari carterista enamorat de Lady Belle, filla del governador. En els nous capítols, Dodger es debat entre la promesa d’un amor impossible a l’alta societat i la temptació instintiva del món delictiu.
–‘Cross’ (T2), 11 de febrer a Amazon Prime. L’adaptació de la història creada per James Patterson torna amb una segona temporada en què Alex Cross s’endinsa novament en les ments dels assassins i de les seves víctimes per capturar els culpables.