TELEVISIÓ
Segrest mediàtic
Movistar plus+ estrena el 26 de març ‘Por cien millones’, sobre el rapte de ‘Quini’. Drama i comèdia es combinen per revisitar un cas que va sacsejar l’Espanya dels 80.
Movistar Plus+ ha fixat per al 26 de març l’estrena de la sèrie original Por cien millones, una ficció inspirada en el segrest, el 1981, del futbolista Enrique Castro Quini, un episodi que va commocionar el futbol i la societat espanyola d’aleshores. La producció recrea fidelment un succés que va transcendir l’àmbit esportiu i es va convertir en un fenomen mediàtic de primer ordre.
La sèrie consta de tres episodis de 50 minuts i està creada per Nacho G. Velilla i Oriol Capel, amb una proposta narrativa que combina el drama amb tocs de comèdia. El relat posa el focus tant en el segrest com en les conseqüències humanes i socials que se’n deriven, evitant una visió estrictament criminal per aprofundir en les motivacions i contradiccions dels protagonistes.
El davanter del Barça va ser segrestat per tres mecànics de Saragossa el 1981
La història gira al voltant de tres mecànics de Saragossa, Alfonso, Raúl i Salva, que, colpejats per l’atur i la precarietat econòmica que travessa el país, decideixen segrestar Quini, aleshores davanter del Barça i un dels màxims golejadors de la lliga. L’objectiu és exigir un rescat de cent milions de pessetes, una quantitat astronòmica en aquella època, però el pla, concebut per persones sense experiència criminal, aviat es descontrola i genera una cadena d’esdeveniments imprevistos.
El repartiment està encapçalat per Raúl Arévalo, Vito Sanz i Gabriel Guevara
El repartiment està encapçalat per Raúl Arévalo, Vito Sanz i Gabriel Guevara en el paper dels tres segrestadors, mentre que Agustín Otón interpreta Quini. L’elenc es completa amb Aixa Villagrán, Natalia Huarte, María de Nati i Josele Román, entre d’altres.
El rodatge s’ha desenvolupat en diverses ciutats espanyoles, com Madrid, Barcelona i Saragossa, i també a Suïssa, amb l’objectiu de recrear amb versemblança els escenaris reals dels fets.