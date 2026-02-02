AGENDA
Figures de l'Emancipació
LLETRES
CLUB DE LECTURA
Joan Peruga narra una història personal a Sentinella, on ens desvela el dia a dia de vint anys de lluita aferrissada per la vida, atrapat en la relació de lleialtat i complicitat que l’uneix a la persona que estima. A càrrec de David Galvéz. Hora: 19.30 h. Biblioteca del Centre Cultural Lauredià. Sant Julià de Lòria.
CINEMA
CICLE DE CINEMA DE MUNTANYA I VIATGES ORDINO - LA MASSANA
L’Unnico supersitite de Stefano Floreanini. El vincle indissoluble entre home i natura. En un racó dels Alps julians sobreviu l’última glacera del Friül-Venècia Júlia. Hora: 21 h. ACCO-Andorra Congrés Centre Ordino. Ordino. La Massana.
EXPOSICIONS
‘CIUTATS A ESCALA HUMANA’
Les ciutats existeixen des de fa segles, però amb el temps han concentrat cada cop més població, convertint-se en espais més complexos. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 28 de febrer.
‘DEL NÉIXER AL RENÉIXER. VIVÈNCIES A L’ANTIC EGIPTE’
Peces arqueològiques provinents del Museu Egipci de Barcelona que pretén aportar una lectura de l’antic Egipte des del prisma de la quotidianitat. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins al 21 de febrer.
‘PIONERS 1884-1954. L’ANDORRA DELS PRIMERS FOTÒGRAFS’
Exposició que recull la trajectòria dels pioners de la fotografia al país, a partir dels fons fotogràfics que es conserven a l’Arxiu. Sala d’Exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella. Fins al 7 de març.
‘FIGURES DE L’EMPANCIPACIÓ’
L’artista urbà francès C215 (Christian Guémy) presenta una sèrie de retrats que ret homenatge a figures clau en la lluita per l’emancipació i la llibertat a França. Espai Caldes. Escaldes-Engordany. Fins al 13 de març.
‘RESPIRS DE CANILLO’
Exposició de l’artista Naiara Escabias a Cal Federico. Canillo. Fins al 31 de març.
‘EL NU I L’OBJECTE EMOCIONAL’
La mostra presenta l’estudi i la representació del diàleg que s’estableix entre el cos nu i un objecte. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella.