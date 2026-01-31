TELEVISIÓ
Triangle fatal
Una relació a tres desencadena conseqüències irreversibles en la nova sèrie de Steven Conrad per a HBO. La proposta compta amb un repartiment de luxe.
HBO amplia la seva oferta de ficció amb DTF St. Louis, una minisèrie original de set capítols que combina comèdia negra i drama al voltant d’un triangle amorós amb conseqüències fatals. La producció, creada, escrita i dirigida pel guionista Steven Conrad, debutarà a la plataforma el pròxim 2 de març.
La narració parteix d’una complexa relació entre tres persones de mitjana edat que es veuen atrapades en una relació complexa que desemboca en la mort d’un d’ells. La història, situada a St. Louis tot i que el rodatge es va dur a terme principalment a Atlanta, planteja una mirada irònica i crítica sobre la insatisfacció personal, la infidelitat i la recerca de sentit en vides rutinàries.
Jason Bateman interpreta un presentador del temps de ràdio i televisió, David Harbour dona vida a un marit traït i Linda Cardellini a la tercera peça del triangle. Al seu costat, també hi participen Richard Jenkins, Joy Sunday, Arlan Ruf, Chris Perfetti i Peter Sarsgaard.
El projecte va néixer de l’evolució d’un concepte anterior, que HBO havia tingut en desenvolupament sota el títol My Dentist’s Murder Trial, però amb el pas del temps es va reconfigurar fins a convertir-se en aquesta comèdia negra amb personalitat pròpia. Conrad, responsable de títols com Patriot i adaptacions com La vida secreta de Walter Mitty, aporta una veu distintiva que barreja humor àcid i elements de thriller psicològic.
La sèrie s’emetrà de manera setmanal i culminarà a mitjan abril, precedint el retorn d’altres títols destacats de la graella de HBO. DTF St. Louis serà una de les estrenes més destacades de la temporada per als subscriptors de la plataforma, i arriba amb altes expectatives tant per la seva atmosfera provocadora com pel pes de l’elenc artístic.