CARTELLERA

Send Help

Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i Cinemes Guiu.


Redacció





CINEMES ILLA CARLEMANY

Send Help 12.00 15.45 18.00 20.15 22.15

Marty Supreme 16.00 19.00 21.30

Avatar 3: Fuegos y ceniza 12.15**** 16.30***

Hamnet 18.30 21.00

Ídolos 17.30** 20.00**

Sin piedad 12.15 16.00 22.00

La asistenta 19.00 21.45

Zootrópolis 2 12.00 16.30

Frankie y los monstruos 11.30 15.45

Abuela tremenda 11.45

CINEMES GUIU

Marty Supreme 17.15 20.00

Frankie y los monstruos 18.00

Turno de guardia 20.15

