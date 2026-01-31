CARTELLERA
Send Help
Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i Cinemes Guiu.
CINEMES ILLA CARLEMANY
Send Help 12.00 15.45 18.00 20.15 22.15
Marty Supreme 16.00 19.00 21.30
Avatar 3: Fuegos y ceniza 12.15**** 16.30***
Hamnet 18.30 21.00
Ídolos 17.30** 20.00**
Sin piedad 12.15 16.00 22.00
La asistenta 19.00 21.45
Zootrópolis 2 12.00 16.30
Frankie y los monstruos 11.30 15.45
Abuela tremenda 11.45
CINEMES GUIU
Marty Supreme 17.15 20.00
Frankie y los monstruos 18.00
Turno de guardia 20.15