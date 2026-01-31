AGENDA
1a Trobada de Janeiras
LA PROPOSTA DEL DIA
1A TROBADA DE JANEIRAS
Primera trobada de cant de janeiras a l’església de Sant Esteve d’Andorra la Vella, organitzada pel Grup de Folklore Casa de Portugal. Hora: 17.30 h. Església de Sant Esteve. Andorra la Vella.
CONFERÈNCIES
NAIMAN EVENTES
Entrevista en directe a Jordi Basté. Amb Gabriel Fernàndez. Hora: 18 h. Centre de Congressos. Andorra la Vella.
FESTES I TRADICIONS
CREMA DE LA CUA DEL GENER
Segons la tradició, la Crema de la Cua del gener pretén allunyar i acabar al més aviat possible amb el fred i el mal temps. Hora: 19 h. Aparcament del Sella. Canillo.
CURSOS I TALLERS
SON INFANTIL
El son del bebè és una preocupació habitual amb l’arribada d’un nadó, així com també a mesura que va creixent. Amb Cristina Armengol, de Criand. Hora: 10.30 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
MÚSICA
VIBRAND MUSIC
Podràs gaudir de grans èxits dels 70, 80 i 90, i cantar els temes preferits de bandes mítiques com Queen, Police o Kool & The Gang, entre moltes més! Hora: 21 h. Dagda Irish Pub. Canillo.
LLIBRES
‘VIVE EOP’, AMB EVA ORTAS
Una iniciativa que té com a objectiu fomentar entre els infants les habilitats i activitats lúdiques a través de la psicologia positiva. Hora: 11 h. Biblioteca comunal. Encamp. Hora: 16 h. Biblioteca comunal del Pas de la Casa. Encamp.
EXPOSICIONS
‘PIONERS 1884-1954. L’ANDORRA DELS PRIMERS FOTÒGRAFS’
Exposició que recull la trajectòria dels pioners de la fotografia al país, a partir dels fons fotogràfics que es conserven a l’Arxiu. Sala d’Exposicions del Govern. Andorra la Vella. Fins al 7 de març.
‘RESPIRS DE CANILLO’
Respirs de Canillo, de l’artista Naiara Escabias. Cal Federico. Canillo. Fins al 31 de març.