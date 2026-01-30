TELEVISIÓ
Nou repte esportiu
Ted Lasso es prepara per tornar. Apple TV ha anunciat que la quarta temporada de la seva sèrie estrella s’estrenarà a l’estiu, encara sense data concreta, i ha ofert els màxims detalls sobre la trama i els personatges. A més, ha compartit les primeres imatges, amb Jason Sudeikis de nou en el paper del carismàtic entrenador de futbol.
En la nova entrega, Ted torna a Richmond per afrontar el repte més gran fins ara: entrenar un equip femení de segona divisió. El protagonista i l’equip aprenen a llançar-se a la piscina sense mirar, arriscant-se a fer coses que mai no haurien pensat. D’aquesta manera, després de centrar-se en l’AFC Richmond masculí a les tres primeres temporades, la quarta posarà el focus en un equip de noies, davant l’auge del futbol femení arreu del món.
La plataforma ha revelat diverses imatges i alguns detalls de la trama
En els nous capítols també hi seran presents Hannah Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein, Brendan Hunt i Jeremy Swift, que continuen formant part del repartiment habitual. La sèrie es reforça, a més, amb les incorporacions de Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsey, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern i Grant Feely.
Entre les novetats de la quarta tanda de la ficció també hi ha el fitxatge del guanyador de l’Emmy Jack Burditt com a productor executiu, sota un nou acord global amb Apple TV. Sudeikis també es manté com a productor executiu juntament amb Brendan Hunt, Joe Kelly, Jane Becker, Jamie Lee i Bill Wrubel. Així mateix, Brett Goldstein, també actor, continua com a guionista i productor executiu.
Jason Sudeikis segueix al capdavant de la sèrie, on destaquen noves incorporacions
En l’àmbit creatiu, Sarah Walker i Phoebe Walsh participen com a guionistes i productores, mentre que Sasha Garron n’és coproductora. Paral·lelament, Julia Lindon s’incorpora com a guionista, amb Dylan Marron com a editor de guió.