LA PROPOSTA DEL DIA
‘VAN GOGH ALIVE’
Experiència immersiva més visitada arreu el món. Endinsa’t en el món de l’artista a través de totes les seves obres, que cobren vida a través d’una tecnologia única. A més, gaudeix de Finding Vincent, que arriba per primera vegada a Europa. Una experiència de realitat virtual amb ulleres 3D que et permetran viure en primera persona alguns moments de la vida de Vincent van Gogh. Sala Prat del Roure. Escaldes-Engordany. Fins al 6 d’abril.
CURSOS I TALLERS
‘APRENDRE A DESESTRESSAR-SE’
Curs i exercicis pràctics per ajudar-te a deixar anar (sofrologia, entre d’altres). Hora: 19.15 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
MÚSICA
VIBRAND MUSIC
Gaudeix d’un sopar divertit i únic, a ritme dels grans èxits del 70, 80 i 90, la combinació perfecta, pizzes artesanes i les millors vibracions! Hora: 20.30 h. Pizzeria Primavera. Andorra la Vella.
CONCERT I RECITAL MUSICALITZAT
Concert de cantautor (@grantorrico ) i versions pop-rock, alternat amb poesia musicalitzada (@bautistaspoesia_oficial ). Hora: 22.30 h. La Fada Ignorant. Andorra la Vella.
‘RAP DE KM 0’
El rap és la música urbana per excel·lència i Mc Jordan n’és un dels seus grans representants locals. Vine a gaudir d’un concert ple de força, improvisació i lletres crítiques que connecten amb la realitat urbana més propera. Hora: 20 h. Espai Caldes. Escaldes-Engordany.
EXPOSICIONS
‘CIUTATS A ESCALA’
L’exposició combina Playmobil i mappings per representar quatre ciutats que han trobat alternatives a l’hegemonia del cotxe particular. Bici Lab Andorra - Museu de la bicicleta d’Andorra. Andorra la Vella.
‘PIONERS 1884-1954. L’ANDORRA DELS PRIMERS FOTÒGAFS’
Exposició que recull la trajectòria dels pioners de la fotografia al país, a partir dels fons fotogràfics que es conserven a l’Arxiu. Sala d’exposicions del Govern. Fins al 7 de març.
‘FIGURES DE L’EMANCIPACIÓ’
L’artista urbà francès C215 (Christian Guémy) presenta una sèrie de retrats que ret homenatge a figures clau en la lluita per l’emancipació i la llibertat a França. Espai Caldes. Escaldes-Engordany. Fins al 13 de març.
‘RESPIRS DE CANILLO’
Respirs de Canillo, de l’artista Naiara Escabias. Cal Federico. Canillo. Fins al 31 de març.
CERCLE MÀGIC D’ORDINO
Accedeix a la fàbrica de farina màgica dels rens i al taller de fusta dels menairons on reparen el trineu. Recorre el camí dels rens i entra a la cova del menairó més trapella de la colla. Ordino. Fins a l’1 de març.