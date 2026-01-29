HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
És un bon dia perquè puguis posar algunes idees creatives en marxa. Treu el teu material artístic favorit i diverteix-te explorant colors i dissenys. Si teniu fills, considereu la possibilitat d'incloure'ls en aquestes activitats. Et pots sorprendre en sentir increïbles idees i pensaments innovadors que els teus propis fills tenen i que mai no haguessis sospitat. Si no tens una "caixa d'idees" on les velles ampolles, femelles i cargols, botons, cintes i restes de material es poden guardar per a moments com aquest, en comença una avui!
Taure
Avui pots sentir la necessitat de temps per a tu. I per què no? El més probable és que estiguis amb gent al teu voltant la majoria de les vegades, i si no et prens temps per estar sol amb els teus pensaments i sentiments, pot resultar perjudicial per a tu. La cura del teu benestar emocional és crítica, ja que tens una naturalesa profundament sensible. Amb activitat continua al teu voltant, no hi ha temps per connectar amb aquesta part de tu. Cerca temps avui.
Bessons
És un bon dia per treure la llista de compres. La teva capacitat per estalviar i ser eficient es veurà reforçada en aquest moment, així que per què no aprofitar-la? Pren-te uns minuts per revisar la publicitat recent o per recollir cupons abans de sortir. I si sents la temptació de gastar els teus estalvis en alguna cosa luxosa, torna a la teva llista! Mantingues el teu pressupost en ment i vés-te directament a la caixa quan hagis acabat.
Cranc
És molt probable que et mantinguis ocupat/da avui. Els aspectes energètics que estan actius realment poden fer que tinguis moltes ganes d'assumir tasques que cal fer. Pots pensar en alguna cosa que preferiries fer? Bé, està bé, però una vegada que hagis acabat això, també hi hauria d'haver molt de temps per fer alguna cosa recreativa. Aprofita al màxim aquest gran dia per dedicar-te a la feina i la diversió.
Lleó
Per què no et prens un merescut descans avui? Després de tot, fins i tot tu necessites sortir-te d'aquesta cursa de bojos de tant en tant. Si hi ha algunes coses que realment necessites fer, encara pots fer plans per al lleure o entreteniment després. Gaudiu d'una migdiada a la tarda o demaneu que us portin el sopar de fora. Fa una passejada o pren-te un bany llarg. Cuida't.
Verge
Podeu rebre una visita inesperada avui. I és molt probable que sigui algú que realment necessita una mica de consol i suport. Tant si tens una llista enorme de coses que vols acabar o si estàs pensant en només emportar-te-la amb calma, no rebutgis els teus amics. Les tasques i passatemps esperaran pacientment per tu, però les cures i el suport a algú que ho necessiti sovint no. Obre la teva porta i el teu cor si es presenta l'ocasió.
Balança
Avui és possible que vulguis parlar sobre els plans que tens o t'agradaria fer amb les persones amb qui vius. Si vius tot sol, no hi ha gaires possibilitats que els teus plans afectin ningú, però si vius amb algú tingues en compte aquestes persones. Pot ser que algú més a la casa tingui algunes intencions de les que no eres conscient o potser algú necessiti una mica de tu. Parla sobre les coses i tot sortirà bé.
Escorpí
Si alguna cosa t'està molestant avui, considera parlar amb la teva mare o una persona gran amb qui sentis comoditat. No importa on estiguem a la vida, segueix havent-hi una part de nosaltres que compta amb el suport i la cura d'algú amb més experiència. Obtingues una mica de força d'aquest recurs valuós fent una visita o trucant. Recordeu que heu d'expressar la vostra gratitud per aquesta relació de suport.
Sagitari
No caiguis avui al parany del "pobre de mi". Quan les coses no van de la manera que desitges o et passen coses dolentes, pot ser molt fàcil caure en una mentalitat de víctima. No obstant això, encara que no sempre podem controlar el que passa al nostre voltant, sempre tenim l'opció de decidir com manejarem la situació. El dol pot ser un element essencial per a la curació, però hi ha una línia molt fina. Tria seguir endavant i insisteix a ser una persona millor.
Capricornio
Tracta d'assegurar-te avui tenir una mica de temps de qualitat per a tu. La teva naturalesa és la que desenvolupa el pensament intens, la creativitat, la sexualitat i l'emoció. Sense prou temps tot sol en un lloc que sigui còmode per a tu, pots començar a sentir esgotament. La irritabilitat o la retirada poden ser forts indicadors que ja és hora que estiguis tot sol amb tu per una estona. Fes alguns plans per avui.
Aquari
Avui pot ser un bon dia perquè puguis passar algun temps fent tasques creatives. Si bé és possible que estimis els esports, també tens una vena artística innata. L'alegria de crear alguna cosa és incommensurable i el procés de producció d'un producte final pot ser molt divertit i terapèutic. L'artesania, fleca, construcció i jardineria són totes activitats que hi condueixen. Pren-te el temps per expressar-te a través de les teves aficions preferides.
Peixos
Avui fes plans per escriure una carta, enviar una targeta de salutació o un paquet per a algú que és lluny. Això pot ser una cosa molt divertida de fer, especialment si la persona receptora no espera res de tu. Fotos, artesanies, galetes, dolços o llibres poden ajudar-te a omplir un meravellós paquet per enviar-li a algú especial. Fins i tot una simple targeta de felicitació pot realment alegrar el dia d'algú. Passa la bona vibració.