TELEVISIÓ
Marvel s’autoparodia
‘Wonder man’ arriba a Disney+ amb una mirada irònica sobre Hollywood i els superherois. La sèrie està protagonitzada per Yahya Abduk-Mateen II i Ben Kingsley.
Disney+ acaba d’estrenar Wonder Man, una nova sèrie de l’Univers Cinematogràfic Marvel (MCU) que vol oferir una mirada satírica sobre la indústria de l’entreteniment. Tota la temporada –formada per vuit episodis– ja es pot veure de cop a la plataforma, un model de publicació poc habitual dins de Marvel.
La ficció està protagonitzada per Yahya Abdul-Mateen II en el paper de Simon Williams, un actor de Hollywood amb grans aspiracions però amb una carrera estancada. Mentre s’esforça a demostrar el seu talent, es troba amb Trevor Slattery, interpretat per Ben Kingsley, un veterà del cinema que intenta revifar la seva trajectòria després d’assumir papers icònics en films anteriors de Marvel. Tots dos competeixen pel paper protagonista en el remake de la fictícia pel·lícula de superherois Wonder Man, dirigit pel carismàtic però excèntric Von Kovak, interpretat per Zlatko Buric.
Els vuit capítols d’aquesta nova proposta de l’ucm ja són a la plataforma
La sèrie, desenvolupada per Destin Daniel Cretton i Andrew Guest, combina el relat d’ambicions professionals amb moments d’acció, humor i molta crítica sobre el funcionament de l’star system i la fabricació de superherois. Wonder Man s’emmarca dins de la Fase Sis de l’univers cinematogràfic i representa una aposta per ampliar el to i l’abast narratiu de Marvel, amb pulles a la cultura del cinema i la televisió.
La trama segueix la lluita de dos actors en hores baixes per aconseguir un paper
El repartiment també inclou altres cares conegudes, com Arian Moayed, Demetrius Grosse i, en aparicions especials, Josh Gad i Joe Pantoliano, interpretant versions paròdiques de si mateixos, reforçant el to sarcàstic de la producció. La banda sonora original, signada per Joel P. West, ja es pot escoltar a les principals plataformes digitals de reproducció.