AGENDA
LA PROPOSTA DEL DIA
DECOREM L’ANY NOU XINÈS
Descobrim la tècnica xinesa del paper-cut, utilitzada tradicionalment per crear figures de paper vermell que decoren finestres i portes durant l’Any Nou xinès. Hora: 17.30 h. Biblioteca comunal del Pas de la Casa. Encamp.
CONFERÈNCIES
‘IMPOSSIBLE I NECESSARI: ENTENDRE EL MÓN EL 2026’
Xerrada dedicada a l’actualitat des del pensament crític i com a escenari per a la reflexió dels temps foscos que vivim. A càrrec d’Yvan Lara, politòleg i investigador a AR+I. Hora: 19 h. Museu Casa d’Areny-Plandolit. Ordino.
EXPOSICIONS
‘EL NU I L’OBJECTE EMOCIONAL’
La mostra presenta l’estudi i la representació del diàleg que s’estableix entre el cos nu i un objecte. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 27 de febrer.
‘DEL NÉIXER AL RENÉIXER. VIVÈNCIES A L’ANTIC EGIPTE’
La mostra ofereix una mirada propera a la vida de l’espectador tot cercant, a més de la dada històrica, l’empatia vers les vivències d’una civilització fascinant. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins al 21 de febrer.
‘PIONERS 1884-1954. L’ANDORRA DELS PRIMERS FOTÒGRAFS’
Exposició que recull la trajectòria dels pioners de la fotografia al país, a partir dels fons fotogràfics que es conserven a l’Arxiu. Sala d’Exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella. Fins al 7 de març.
‘FIGURES DE L’EMANCIPACIÓ’
L’artista urbà francès C215 (Christian Guémy) presenta una sèrie de retrats que ret homenatge a figures clau en la lluita per l’emancipació i la llibertat a França. Espai Caldes. Escaldes-Engordany. Fins al 13 de març.
‘RESPIRS DE CANILLO’
Exposició de l’artista Naiara Escabias a Cal Federico. Canillo. Fins al 31 de març.