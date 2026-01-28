TELEVISIÓ
Reclutats per l’odi
Luis Tosar i Claudia Salas protagonitzen ‘Salvador’, una ficció que explora la captació dels joves per part de grups ultres, el paper de les xarxes i l’impacte de la radicalització.
Netflix estrena el 6 de febrer Salvador, una sèrie protagonitzada per Luis Tosar i Claudia Salas que reflexiona sobre els perills de la radicalització de la joventut i la seva exposició a ser captada per grups que defensen valors racistes, violents i homòfobs.
Tosar dona vida a Salvador, un conductor d’ambulàncies exalcohòlic que, durant un enfrontament violent entre els aficionats radicals de dos clubs de futbol, descobreix que la seva filla Milena (Candela Arestegui) forma part d’un grup neonazi, els White Souls, del qual també és membre Julia (Salas), que ha perdut la custòdia de la filla a conseqüència de les seves companyies.
La sèrie, de vuit capítols, arriba el 6 de febrer al catàleg de Netflix
Durant vuit capítols, Salvador intentarà descobrir els motius pels quals Milena ha acabat formant part del grup ultra, una situació que l’envoltarà en una frenètica espiral de violència i caos, i que l’obligarà a traspassar moltes línies. “La temàtica ja em semblava molt actual fa dos anys, quan vam començar a tenir converses sobre la sèrie, però avui encara ho és més”, va afirmar ahir Salas durant la presentació de la ficció.
Tosar va defensar que, si bé la sèrie no pretén ser un documental o una anàlisi, sí que intenta “establir un debat i posar els elements perquè l’espectador es faci una idea del que això pot arribar a ser en un moment determinat”.
“És una sèrie que no parteix de l’estereotip. Hi ha elements molt reconeixibles, perquè hi ha un gran treball de documentació, però s’ha aprofundit moltíssim en la història dels personatges, en els conflictes...”, va coincidir Salas, que va elogiar que la ficció mostri les conseqüències humanes que té formar part d’un grup ultra. Per a l’actriu, la sèrie aborda molt bé el fenomen de la captació i l’adoctrinament a partir de personatges que, en un moment de vulnerabilitat, prenen decisions equivocades.
La sèrie també aborda les xarxes socials i els perills que assetgen en els fòrums en què els joves es relacionen. “Hi ha molta desorientació, sobretot per part dels pares, perquè han arribat generacions noves amb eines molt complexes que tenen a veure amb el món digital”, va subratllar Tosar. L’actor va reconèixer que a internet han crescut discursos i relats “difícils de gestionar”, els quals provoquen la sensació “que no controles gens els estímuls que reben els teu