HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Considereu la possibilitat de canalitzar les vostres inspiracions filosòfiques a través de l'escriptura creativa. Sens dubte gaudireu d'aquest tipus d'activitat. Fins i tot si no ho has explorat abans, no hi ha millor dia que avui per donar-li una oportunitat. Per què no començar un diari si és que ja no ho has fet?
Taure
Posa la teva ambició avui en acció. Els aspectes planetaris del dia han de fer que sentis energia i positivisme. Treu el màxim partit d'això fent passos cap a les teves metes. Com saps, si no persegueixes les coses activament, no passarà res. Els anys poden passar molt ràpid i no t'agradaria algun dia estar en un balancí preguntant-te "què hauria passat si?".
Bessons
Avui és possible que vulguis seguir el teu propi camí, independentment del que pugui voler una altra persona. La teva independència és molt important per a tu. Tot i això, el compromís podria ser necessari per evitar un greu conflicte. Considera la possibilitat de dividir el dia per deixar espai per als desitjos de les persones properes a tu i temps per a tu mateix/a.
Cranc
Avui et podries trobar d'humor per sortir a una aventura o visitar algú. Quan va ser la darrera vegada que et vas prendre un dia per a alguna cosa com això? El més probable és que hagi passat molt de temps. No només en gaudiràs sinó que altres persones estaran molt contentes de tenir una mica de temps amb tu.
Lleó
El pensament seriós i la comunicació es veuran reforçats avui. Aquestes són qualitats fortes per a tu de totes maneres, i amb aquest impuls addicional, hauràs de tenir un lloc per expressar-te. Si heu començat un diari, aquesta pot arribar a ser una sortida excel·lent. Parlar amb altres persones és una altra.
Verge
Avui pots sentir obligació a fer una cosa que no vols. Potser vas prometre encarregar-te d'un projecte o algú proper a tu ha decidit que és el dia adequat per fer-li front a alguna cosa específica. De qualsevol manera, si sents incomoditat a l'hora de seguir endavant, comuniqueu-ho a aquesta persona. La teva capacitat per expressar-te i fer-te entendre ha millorat amb lenergia daquest dia.
Balança
Podries descobrir que algú proper a tu, un membre de la família potser, podria necessitar ajuda avui. És molt probable, també, que no demani ajut per orgull. No deixis, però, que això t'aturi. Si reconeixes una situació en què pots ajudar, endavant. No esperis una invitació o sol·licitud.
Escorpí
Quan va ser la darrera vegada que vas escriure sobre paper? En aquesta era dels ordinadors, el teclat ha reemplaçat aquelles altres eines. Com caminar ofereix molt més que l'aire fresc, el valor cinètic del moviment rítmic de l'escriptura a mà és molt més suau i fins i tot curatiu del que creu la gent.
Sagitari
El dia d'avui pot portar un sentit agut de l'empatia i la comprensió. Amb això, la comunicació verbal també és més probable que sigui eficaç. Considera la possibilitat d'aprofitar aquesta energia i decideix parlar de qualsevol problema que tinguis amb les persones a la teva vida.
Capricornio
No et sorprenguis si descobreixes que la teva ment va avui a mil quilòmetres per minut. Probablement no podràs anar més a poc a poc i hauràs de trobar un mitjà o un altre per expressar allò que s'està passant pel teu cap. Avui els punts de vista donen molt de crèdit a la comunicació. Potser parlar sobre el que escrius o les teves idees amb algú la visió del qual valores funcioni.
Aquari
Dóna-li la benvinguda a un altre gran dia. L'energia del dia és positiva i encoratjadora pel que fa a la comunicació i la interacció amb els altres. Per què no aprofites això? Reuneix-te amb amics i familiars i gaudeix. Considera convidar gent a un joc oa sopar. Fins i tot un sopar pot ser molt divertit.
Peixos
Avui podries trobar-te amb ganes de sortir i fer alguna cosa. I per què no? No pot ser massa difícil trucar a alguns amics i fer arranjaments per reunir-se a la nit. O potser podeu cercar a la pàgina d'esdeveniments del vostre diari local i veure si hi ha una reunió o conferència a la qual us agradaria assistir.