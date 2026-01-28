AGENDA
'En bum i el llibre màgic de les fades'
LA PROPOSTA DEL DIA
'EN BUM I EL LLIBRE MÀGIC DE LES FADES', AMB CIA HOMENOTS
Una tarda de pluja, en Bum escolta la història de la Biblioteca Màgica de les Fades i del Llibre Màgic que va amagar la fada Flor de Neu. Hora: 17.30 h. Biblioteca comunal. Encamp.
CONFERÈNCIES
CICLE DE CINEMA DE MUNTANYA I VIATGES ORDINO-LA MASSANA. ‘FOTOGRAFIA DE VIATGES: DAVANT DEL MIRALL’
Ray Vüilsen, fotògraf de viatges, proposa una xerrada que anirà més enllà dels paisatges. Hora: 21 h. Teatre de les Fontetes. La Massana. Ordino.
‘PROTECCIÓ DE DADES: DE LA NORMATIVA A LA REALITAT’
Taula rodona a càrrec de Marta García, gerent i fundadora de DataSpex; Bruno Ciroussel, gerent i fundador d’Aitekevent; Belina Babi, inspectora de l’APDA; Ferran Jordan, agent major de policia de la unitat de delictes tecnològics, i Andrés López, gerent i fundador de Win2Win. L’acte serà conduït per Quim Barceló. Hora: 18.30 h. Consell General. Andorra la Vella.
EXPOSICIONS
‘CIUTATS A ESCALA HUMANA’
Les ciutats existeixen des de fa segles, però amb el temps han concentrat cada cop més població, convertint-se en espais més complexos. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 28 de febrer.
‘DEL NÉIXER AL RENÉIXER. VIVÈNCIES A L’ANTIC EGIPTE’
Exposició de peces arqueològiques provinents del Museu Egipci de Barcelona, que pretén aportar una lectura de l’antic Egipte des del prisma de la quotidianitat. CEE. Fins al 21 de febrer.
‘PIONERS 1884-1954. L’ANDORRA DELS PRIMERS FOTÒGAFS’
Exposició que recull la trajectòria dels pioners de la fotografia al país, a partir dels fons fotogràfics que es conserven a l’Arxiu. Sala d’exposicions del Govern. Fins al 7 de març.
‘FIGURES DE L’EMANCIPACIÓ’
Christian Guémy presenta una sèrie de retrats que ret homenatge a figures clau en la lluita per l’emancipació i la llibertat a França. Espai Caldes. Escaldes-Engordany. Fins al 13 de març.