TELEVISIÓ
Guerra creativa
George R. R. Martin qualifica d’“abismal” la relació amb el creador de ‘La Casa del Dragón’, Ryan Condal. Denuncia que la sèrie s’ha allunyat de la novel·la.
La Casa del Dragón tornarà a HBO Max l’estiu vinent amb la tercera temporada. Tanmateix, el pare literari de la saga, George R. R. Martin, ha confirmat que la seva relació amb el creador de la ficció, Ryan Condal, ja és “abismal”, i que els canvis realitzats s’han desviat tant de la seva novel·la, Foc i sang, que aquesta ha deixat de ser “la seva història”.
“La nostra relació és molt pitjor que tensa. És abismal”, va afirmar Martin a The Hollywood Reporter sobre la seva relació actual amb Condal després de les desavinences creatives. “Jo vaig contractar Ryan”, va afegir el novel·lista. “Pensava que érem socis. I així va ser durant tota la primera temporada. Llegia els primers esborranys dels guions. Donava la meva opinió. Ell canviava algunes coses. Funcionava molt bé o això pensava”, va afegir l’autor. Però la relació es va anar tensant encara més.
“Quan vam arribar a la segona temporada, bàsicament va deixar d’escoltar-me”, va explicar Martin. “Li enviava les meves notes i no passava res. De vegades m’explicava per què no ho feia. D’altres, em deia: ‘Ah, d’acord, sí, m’ho pensaré’”, va agregar.
“La situació va anar empitjorant i la meva frustració augmentava, fins que va arribar un punt en què des d’HBO em van indicar que els havia d’enviar totes les notes directament a ells, perquè les fessin arribar a Ryan juntament amb les seves”, va assegurar el popular escriptor.
El conflicte entre Martin i Condal es va agreujar quan el novel·lista va publicar al seu blog una entrada –ara eliminada– en què criticava els canvis realitzats en una escena de la temporada 2 de La Casa del Dragón respecte a la novel·la. “El 80% eren elogis, però això no és en el que es va fixar la gent”, va afirmar l’escriptor.
Condal, per la seva banda, ja va respondre a les dures crítiques de Martin. “Es va tornar reticent a admetre els problemes pràctics de manera raonable”, va afirmar a Entertainment Weekly l’abril de l’any passat.
Fonts properes indiquen que la relació entre tots dos va saltar pels aires definitivament durant una reunió per Zoom en què Condal va presentar la seva visió per a la temporada 3. Pel que sembla, Martin es va oposar rotundament a l’enfocament plantejat i va declarar: “Aquesta ja no és la meva història.”
Després de la trobada, HBO va demanar a Martin que s’apartés de la sèrie. Però uns mesos després s’hi va reincorporar. “No en puc parlar”, va admetre l’autor. El fet que Martin hagi descrit com a “abismal” la seva relació amb Condal suggereix que no s’han reconciliat per donar forma de manera efectiva a la tercera temporada.