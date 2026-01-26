AGENDA
'El riu dels set noms'. Cicle de cinema de muntanya i viatges
CINEMA
‘EL RIU DELS SET NOMS’ CICLE DE CINEMA DE MUNTANYA I VIATGES
Aquest llargmetratge narra un viatge d’un any durant el qual Sergi Ricart va recórrer una línia natural: el riu Mekong. Hora: 21 h. ACCO - Andorra Congrés Centre Ordino. La Massana.
MÚSICA
COTA 1300. ‘L’APRÉS-SKI QUE ENCÉN LES TARDES D’HIVERN A ORDINO’
Quan tanquen pistes, comença l’autèntica diversió. la COTA 1300 es converteix en el punt de trobada imprescindible per a tots els amants de l’ambient d’hivern. Hora: de 16.30 a 21 h. Plaça de la Closa. Ordino.
EXPOSICIONS
‘CIUTATS A ESCALA HUMANA’
Les ciutats existeixen des de fa segles, però amb el temps han concentrat cada cop més població i s’han convertit en espais més complexos. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 28 de febrer.
‘DEL NÉIXER AL RENÉIXER. VIVÈNCIES A L’ANTIC EGIPTE’
Exposició de peces arqueològiques provinents del Museu Egipci de Barcelona que pretén aportar una lectura de l’antic Egipte des del prisma de la quotidianitat. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins al 21 de febrer.
‘PIONERS 1884-1954. L’ANDORRA DELS PRIMERS FOTÒGRAFS’
Exposició que recull la trajectòria dels pioners de la fotografia al país, a partir dels fons fotogràfics que es conserven a l’Arxiu. Sala d’Exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella. Fins al 7 de març.
‘FIGURES DE L’EMPANCIPACIÓ’
L’artista urbà francès C215 (Christian Guémy) presenta una sèrie de retrats que ret homenatge a figures clau en la lluita per l’emancipació i la llibertat a França. Espai Caldes. Escaldes-Engordany. Fins al 13 de març.
‘RESPIRS DE CANILLO’
Exposició de l’artista Naiara Escabias a Cal Federico. Canillo. Fins al 31 de març.
‘EL NU I L’OBJECTE EMOCIONAL’
La mostra presenta l’estudi i la representació del diàleg que s’estableix entre el cos nu i un objecte. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella.