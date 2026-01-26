TELEVISIÓ
Acord estratègic
Netflix s’assegura l’estrena en primícia a l’estríming dels films de Sony després del pas pels cinemes, en un pacte global que s’implantarà progressivament fins al 2029.
Netflix torna a moure fitxa en la guerra de l’estríming. La plataforma acaba de tancar un acord estratègic de gran abast amb Sony Pictures que redefineix completament el destí dels seus films un cop abandonen els cinemes. El pacte estableix que Netflix serà la primera finestra de difusió per subscripció dels llargmetratges de l’estudi, després del seu recorregut comercial a les sales, i després de passar també pel format de compra o lloguer digital.
En la pràctica, això significa que les noves pel·lícules de Sony arribaran a Netflix abans que a qualsevol altra plataforma domèstica, integrant-se al catàleg sense cost addicional per als subscriptors. Una jugada que reforça el pes de Netflix com a destinació prioritària per a les grans estrenes un cop s’apaga el projector.
Aquest tipus de contractes es coneixen a la indústria com a acords de “finestra de pagament”, i tot i que ja existien en mercats concrets –especialment als Estats Units–, la gran novetat és la seva extensió a escala mundial. Això sí, el desplegament no serà immediat. L’acord s’aplicarà de manera gradual i no assolirà la seva cobertura total fins al 2029, moment en què tot el catàleg cinematogràfic de Sony previst en el pacte estarà disponible a Netflix després del seu pas pels cinemes i el vídeo sota demanda.
Tot i que les xifres oficials no han estat confirmades, mitjans especialitzats com Deadline apunten a un acord valorat en més de 7.000 milions de dòlars, cosa que el situa entre els contractes de llicències cinematogràfiques més grans mai signats per un servei d’estríming. Una inversió colossal que dona accés a algunes de les sagues més potents del panorama actual: Spider-Man, futures adaptacions de videojocs tan esperades com The Legend of Zelda, o projectes d’alt perfil com l’ambiciós biopic dels Beatles dirigit per Sam Mendes.