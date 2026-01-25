HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Avui els amics que busquen assessorament o una espatlla sobre la qual plorar poden abundar. Ets una de les millors persones per donar-los el suport i latenció que necessiten. Només assegura't de no donar tant als altres que no quedi res per a tu. La veritable amistat consisteix a compartir i intercanviar problemes i ajuda.
Taure
Un amic proper o la teva parella et pot donar un regal. Et commourà però també sentiràs incomoditat. Potser el regal és car o no és una cosa que realment t'agradi. També pots sentir que aquesta persona és massa ansiosa. Què fer en aquesta situació, per descomptat, depèn de tu. Un consell: no rebutgis el regal a no ser que realment sentis que és totalment inapropiat.
Bessons
Treballar dins dels límits i restriccions podria realment afectar-te avui. El teu és un esperit independent i els teus millors èxits neixen sovint de fer les coses a la teva manera. Tot i això, t'agradi o no, tots hem de seguir pautes i regles. Fes el possible per seguir l'exemple i acabar allò que calgui fer.
Cranc
El més probable és que sentis optimisme i positivisme avui. Considereu compartir aquesta energia amb els que us envolten i que se sentin menys contents. La teva actitud pot tenir un efecte profund en els amics, els socis, els cònjuges i els fills. Fins i tot els veïns i la família extensa poden notar com et sents sense que te n'adonis.
Lleó
No passis per alt la teva capacitat d'extrem enginy si és que ho requereixes. Si no tens tot el que necessites o la totalitat de la informació requerida, pren-te temps per pensar. A qui els ho pots demanar? A quins llocs hi pots accedir? Qui podria saber on es pot trobar allò que busques? En lloc d'entrar en pànic pel fet que la informació no és on la busques, fes una llista de contactes i truca.
Verge
Tracta de no deixar que et venci la tristesa. Si bé és cert que alguns dies semblar perllongar-se, com més t'ocupis, més ràpid passarà el temps. Posa't a acabar qualsevol feina que tinguis pendent i després fes plans per a aquesta nit. Si hi ha llum al final del túnel, no només les coses s'acceleraran sinó que us sentireu millor sabent que arribaran.
Balança
Atreveix-te a ser diferent. Pot ser molt fàcil caure a la rutina. Anar-te a dormir a la mateixa hora, menjar a la mateixa hora, fer servir el mateix estil i treballar cada dia de la mateixa manera dia rere dia. Abans que te n'adonis, et sents com si estiguessis en una rutina. L'única manera de sortir-ne és prendre la decisió d'alliberar-te fent alguna cosa única.
Escorpí
Si el teu estil de vida és molt diferent del dels altres, resisteix-te a sentir autoconsciència per això avui. Tracta de recordar que has triat la vida que tens per raons específiques. Fins i tot si has arribat a un punt on estàs considerant un canvi, no hi ha necessitat de sentir-te malament, sentir vergonya o incomoditat sobre on et trobis ara.
Sagitari
Una sensació més gran de determinació podria motivar-te avui. Acaba les coses que no estan completes i fes alguns plans per a aquesta nit. No dubtis a dedicar-te a alguna cosa que sembli complicada o massa gran. És probable que siguis capaç de manejar gairebé qualsevol cosa i que et sentis molt bé quan estigui acabada.
Capricornio
Avui sents l'efecte de l'energia? Si aquest és el cas, sent alegria perquè el final del túnel no és tan lluny com sembla. Fes tot el que puguis per fer les coses una a una i fes plans per divertir-te una mica aquesta nit. Reuneix-te amb amics o gaudeix d'una pel·lícula. Ocupar-te i entretenir-te t'ajuda a sentir-te millor.
Aquari
Considera fer plans per a unes vacances o una escapada curta. Tenir ganes de fer alguna cosa divertida pot fer que fins i tot el dia més dur sigui molt més fàcil de suportar. Et sorprendrà com pots aguantar quan hi ha un final a la vista. La teva actitud total es pot alleugerir. Així que pren el toro per les banyes i crea un incentiu per a tu.
Peixos
No jutgis algú perquè té un estil de vida diferent del que consideres que està bé. És probable que t'inclinis cap a allò tradicional, però no tothom se sent així quant a les relacions, treball o estil de vida. Si bé pot semblar impossible d'entendre i fins i tot t'espanti, intenta no tenir massa duresa amb aquells que consideres estranys.