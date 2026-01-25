TELEVISIÓ
‘Poirot’, a Filmin
La plataforma incorpora la sèrie clàssica protagonitzada per David Suchet. Les 13 temporades, emeses entre 1989 i 2013, arriben totalment remasteritzades.
Filmin ha fet un pas destacat en la seva aposta per les sèries clàssiques amb la incorporació completa de Poirot, la sèrie britànica que adapta les novel·les d’Agatha Christie protagonitzades pel detectiu belga, i que va estar en antena entre 1989 i 2013. Amb David Suchet com a Hercule Poirot, aquesta producció de culte, formada per 13 temporades i 70 episodis, es caracteritza per la fidelitat narrativa i l’elegància del plantejament, en què el mètode deductiu i l’atenció als detalls conviuen amb personatges memorables com el capità Hastings, l’inspector Japp o Miss Lemon.
La plataforma ha unit per primera vegada en un sol espai totes les temporades, oferint-les en versió remasteritzada per a públics que volen tant redescobrir com veure íntegrament per primera vegada aquesta interpretació clàssica del gènere whodunit. El llançament coincideix amb el 50è aniversari de la mort d’Agatha Christie, efemèride que ha despertat un renovat interès per la seva obra i per personatges emblemàtics com Poirot, i que Filmin aprofita per reafirmar la vigència de la narrativa criminal tradicional en un entorn dominat per noves produccions.
La sèrie Poirot ha estat dispersa en diversos serveis i formats al llarg dels anys, però la disponibilitat de tot el catàleg en una plataforma única representa una nova oportunitat per al públic. La ficció no només ha estat reconeguda per la crítica i el públic per la interpretació de Suchet, sovint considerada definitiva, sinó també per la fidelitat, amb adaptations que capturen l’essència de les històries originals de Christie i el carisma del detectiu.
Amb aquesta incorporació, Filmin amplia l’oferta de clàssics del crim, i confirma el retorn d’un referent que ha influït en generacions d’espectadors.