AGENDA
Mostra gastronòmica de la vianda de Sant Antoni
GASTRONOMIA
Tasta durant una setmana les diferents versions de vianda als restaurants de Canillo. Del 19 al 25 de gener. Canillo.
MÚSICA
COTA 1.300. ‘L’APRÉS-SKI QUE ENCÉN LES TARDES D’HIVERN A ORDINO’
Quan tanquen pistes, comença l’autèntica diversió. La COTA 1.300 es converteix en el punt de trobada imprescindible per a tots els amants de l’ambient d’hivern. Hora: de 16.30 a 21 h. Plaça de la Closa. Ordino.
EXPOSICIONS
‘EL NU I L’OBJECTE EMOCIONAL’
Representar el cos humà és un dels pilars de l’aprenentatge del dibuix. La mostra presenta l’estudi i la representació del diàleg que s’estableix entre el cos nu i un objecte. Centre Cultural La Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 27 de febrer.
‘FIGURES DE L’EMANCIPACIÓ’
L’artista urbà francès C215 (Christian Guémy) presenta una sèrie de retrats que ret homenatge a figures clau en la lluita per l’emancipació i la llibertat a França. Espai Caldes. Escaldes-Engordany. Fins al 13 de març.
‘CIUTATS A ESCALA HUMANA’
L’exposició combina Playmobils i mappings per representar quatre ciutats que han trobat alternatives a l’hegemonia del cotxe particular. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 28 de febrer.
‘PIONERS 1884-1954. L’ANDORRA DELS PRIMERS FOTÒGRAFS’
Exposició que recull la trajectòria dels pioners de la fotografia al país, a partir dels fons fotogràfics que es conserven a l’Arxiu. Sala d’Exposicions del Govern. Andorra la Vella. Fins al 7 de març.
‘RESPIRS DE CANILLO’
L’Exposició de l’artista Naiara Escabias a Cal Federico de Canillo. Canillo. Fins al 31 de març.
