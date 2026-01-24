HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Les emocions s'exaltaran avui quan una parella amorosa et truqui per discutir alguns problemes. Això no et concerneix directament, però tot i així vols que s'arreglin, ja que tendeixes a sentir-te impotent quan algú que t'importa se sent molest.
Taure
Pot ser que la teva naturalesa emocional sembli accelerada per l'acció d'avui, encara que podria ser que no sàpigues en quina direcció anar. El motor està en marxa però, per alguna raó, el parabrisa es veu una mica ennuvolat. Tracta d'afinar a les àrees de la teva vida que necessitin una reforma important. Intenta transformar-les per bé.
Bessons
Els assumptes amorosos poden tenir un aspecte molt pitjor que el real. L'emoció està alta ja que el teu interès amorós actual sembla preocupat i poc comunicatiu, però no seria una bona idea deixar que les teves inseguretats treguin el millor de tu i atacar. El cor de la teva parella és amb tu, encara que la ment sigui una altra cosa.
Cranc
La teva imaginació s'està desbordant amb idees per a nous projectes? Estàs recorrent a vells records a la recerca d'inspiració? El teu passat pot ser un recurs molt profitós, però avui és possible que alguns d'aquests records et facin sentir més emotivitat de la que hauries. Allibera't d'ells.
Lleó
T'estàs enamorant de cop i volta d'una vella amistat? Això pot fer que et trobis en confunsió i que tinguis una mica de por, ja que mai no havies vist aquesta persona d'aquesta manera abans. No obstant això, aquesta persona probablement correspon a l'atracció, així que no la descartis en absolut.
Verge
Estàs enamorat/da? Pots descobrir que els pensaments de la teva persona estimada et persegueixen avui, encara que estiguin separats. El desig i la passió poden ser pràcticament obsessius i interferiran amb els teus altres projectes si no tens cura. Tracta de concentrar-te en les tasques a mà i fes una cita per reunir-te amb la teva parella després.
Balança
La imatge dun objecte dart duna altra cultura podria despertar algunes sensacions estranyes en tu. No sabràs per què, però et despertarà un nou interès per aquesta cultura. Això probablement té a veure amb esdeveniments ocults al teu passat que no recordes. Continua endavant i explora aquest nou interès.
Escorpí
Us preocupa l'estat psicològic i emocional d'un amic? No li donis gaire importància. El teu amic probablement està més preocupat pels diners que una altra cosa. Si es tracta de la teva parella, has de tenir especial cura de no pressionar per obtenir confidències, ja que això podria causar un problema.
Sagitari
El teu interès amorós actual podria estar experimentant alguns problemes familiars. Per tant, no esperis una conversa massa espurnejant aquesta nit. La teva parella pot semblar preocupada i no estar del millor dels humors. Tingues la seguretat que això no té res a veure amb tu. No deixis que les teves inseguretats obtinguin el millor de tu. No exigeixis cap explicació.
Capricornio
És l'aniversari d'algú que coneixes? Si és així, vés amb compte amb tot el menjar que sens dubte hi haurà a la festa! Si estàs intentant millorar el teu nivell de salut i físic, tindràs la temptació d'apartar-te del programa. Sigues tan ferm com puguis, però recorda que tots necessitem una mica d'indulgència ocasionalment.
Aquari
T'agrada l'art abstracte? Avui podries trobar-te que t'atrau irresistiblement, ja es tracti de versos en blanc, pintura abstracta o música New Age. Si us va aquest tipus d'art, és possible que vulgueu provar amb la disciplina que més us agradi. Si no és així, assisteix a un concert, fa una passejada per una galeria d'art o ves a un recital de poesia.
Peixos
Has estat considerant la idea de decorar casa teva? Si és així, podries tenir algunes bones idees, encara que tindràs dificultat per decidir-te entre elles. De vegades, fer una llista pot ajudar-te a revisar els detalls de cadascuna i destriar quina és la més viable en aquest moment. Vegeu les revistes de decoració de la llar i els catàlegs de mobles.