AGENDA
Manual de supervivència del ciclista urbà
CURSOS I TALLERS
‘MOCS I HIVERN: QUÈ PODEM FER?’
Saber actuar correctament davant dels mocs i els refredats en els nadons és essencial per garantir el seu benestar. Hora: 10.30 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
VERMUT I ART KIDS
Tu gaudeixes de l’aperitiu i ells s’endinsen en una classe creativa pensada per explorar, jugar i expressar-se amb art. Hora: 11 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
ACTIVITATS
ART&TEA
Te, pintura tradicional i cal·ligrafia xinesa a càrrec de Lovedrinktea amb la col·laboració de Dolors Vila. Hora: de 10.30 a 12.30 h. Museu Casa Rull. La Massana.
CONFERÈNCIES
‘MANUAL DE SUPERVIVÈNCIA DEL CICLISTA URBÀ’
Uneix-te a nosaltres per parlar sobre com fer d’Andorra un país més sostenible sobre dues rodes! Hora: 17 h. Bici Lab Andorra. Museu de la bicicleta d’Andorra. Andorra la Vella.
EXPOSICIONS
‘DEL NÉIXER AL RENÉIXER’
Exposició de peces arqueològiques que pretén aportar una lectura de l’antic Egipte des del prisma de la quotidianitat. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins al 21 de febrer.
‘EL NU I L’OBJECTE EMOCIONAL’
Representar el cos humà és un dels pilars de l’aprenentatge del dibuix. La mostra presenta l’estudi i la representació del diàleg que s’estableix entre el cos nu i un objecte. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 27 de febrer.
‘CIUTATS A ESCALA HUMANA’
L’exposició combina Playmobil i mappings per representar quatre ciutats que han trobat alternatives a l’hegemonia del cotxe particular. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 28 de febrer.
‘PIONERS 1884-1954. L’ANDORRA DELS PRIMERS FOTÒGRAFS’
Exposició que recull la trajectòria dels pioners de la fotografia al país, a partir dels fons fotogràfics que es conserven a l’Arxiu. Sala d’Exposicions del Govern. Andorra la Vella. Fins al 7 de març.