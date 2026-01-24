TELEVISIÓ
Un adeu discret
Netflix certifica el final d’‘Alice in Borderland’ sense un anunci oficial, però defineix la tercera temporada com l’“última”. El comiat arriba amb xifres sòlides d’audiència.
Netflix ha donat per tancada la sèrie Alice in Borderland sense un gran comunicat de cancel·lació, però amb un indici igualment difícil d’ignorar: en el seu darrer informe semestral d’audiència (juliol-desembre del 2025) es refereix a la tanda més recent de capítols com la “tercera i última temporada”. A la pràctica, és la manera més discreta de certificar que els jocs han acabat, tal com han confirmat també diversos portals especialitzats.
La paradoxa és que el tancament arriba amb xifres que, per a la mateixa Netflix, són perfectament defensables. En aquest mateix resum de rendiment, la plataforma atribueix a la temporada final al voltant de 25 milions de visualitzacions en el període analitzat. I convé subratllar què entén Netflix per visualitzacions: no són llars ni comptes, sinó una mètrica calculada a partir d’hores vistes dividides per la durada del títol, un mètode que el servei fa temps que utilitza per homogeneïtzar consums.
La lectura per al públic és senzilla: Alice in Borderland no s’ensorra; s’acomiada. La sèrie japonesa, adaptació del manga de Haro Aso, es va estrenar el 2020 i va construir una identitat pròpia dins del catàleg en l’àmbit dels thrillers de supervivència, amb un component de joc que es va convertir en marca de la casa.
Això també ajuda a entendre el titular que s’ha instal·lat als mitjans anglosaxons: “Cancel·lada en silenci.” Llocs com ScreenRant ho formulen així perquè, més enllà de l’etiqueta d’“última temporada”, a l’informe de Netflix no hi ha una explicació pública sobre els motius.
Quant a recepció, la sèrie no marxa amb un consens absolut, però tampoc amb un suspens col·lectiu: a Rotten Tomatoes, la tercera temporada apareix amb un 63% de valoració de la crítica i amb prop d’un 60% per part del públic. Només el temps dirà si en algun moment Netflix recapacita i decideix reviure aquest peculiar univers.