CARTELLERA

28 años después: el templo de los huesos

Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i Cinemes Guiu.

CINEMES ILLA CARLEMANY

Frankie y los monstruos 11.30 15.15 17.00

Hamnet 12.15 16.30 19.00 21.30

Ídolos 12.15** 17.00** 19.30** 22.00**

Sin piedad 18.00 20.00 22.00

La assistenta 19.00 21.30

28 años después : el templo de los huesos 19.30 21.45

El hombre menguante 15.15

Una abuela tremenda 12.15 16.15

Zootropolis 2 12.00 15.30 17.30

Avatar 3: fuego y cenizas 11.45 17.45 21.15

Renta Family 15.45

CINEMES GUIU

Ídolos. 18.00

Turno de guardia 18.15

Sirat. Trance en el desierto 20.00

