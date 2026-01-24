CARTELLERA
28 años después: el templo de los huesos
Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i Cinemes Guiu.
CINEMES ILLA CARLEMANY
Frankie y los monstruos 11.30 15.15 17.00
Hamnet 12.15 16.30 19.00 21.30
Ídolos 12.15** 17.00** 19.30** 22.00**
Sin piedad 18.00 20.00 22.00
La assistenta 19.00 21.30
28 años después : el templo de los huesos 19.30 21.45
El hombre menguante 15.15
Una abuela tremenda 12.15 16.15
Zootropolis 2 12.00 15.30 17.30
Avatar 3: fuego y cenizas 11.45 17.45 21.15
Renta Family 15.45
CINEMES GUIU
Ídolos. 18.00
Turno de guardia 18.15
Sirat. Trance en el desierto 20.00