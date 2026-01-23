HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Surt endavant pel teu propi esforç i vés-te per totes avui. Estàs en una excel·lent posició per fer una bona impressió amb els altres. Qualsevol tipus de treball en grup és especialment afavorit. Hi ha un fort impuls darrere de les teves accions, així que vés amb compte amb cap a on apunten les teves armes.
Taure
Aneu amb compte amb deixar-vos atrapar per persones descurades o volubles, especialment quan es tracta d'assumptes del cor. Les teves emocions tendres són massa sensibles per suportar la irreflexió, la franquesa i, en última instància, el rebuig d'algú que simplement no era una bona persona amb qui estar en primer lloc.
Bessons
Hi ha una tremenda quantitat de poder a la teva disposició avui, i has d'anar amb compte i fer-lo servir sàviament. Aquest és un període de transformació per a tu, i el teu cos pot estar passant per molts canvis. Tens la possibilitat de fer una impressió molt forta a la gent avui, així que pensa abans d'actuar.
Cranc
Pot haver-hi un gran conflicte a la teva vida que sembles gairebé incapaç de controlar en aquest moment. Podries sentir com si una guerra s'estigués lliurant al teu voltant i l'únic que vols és que s'aturi.
Lleó
Hi ha una força poderosa que sembla estar treballant en la teva contra avui, però adona't que tens el poder de produir un resultat positiu. Utilitza aquest conflicte per trobar l'equilibri en una situació inestable i intenta no crear problemes amb els teus superiors. Tens una gran quantitat de munició sota el teu cinturó avui i les teves accions són especialment poderoses.
Verge
Avui la gent pot semblar especialment insensible als sentiments, però intenta no culpar-los per això. Pots sentir una urgència sobtada d'actuar de manera física, i ho hauries de fer, però d'una manera constructiva.
Balança
Gaudeix de l'avui. Res no pot aturar-te. Tens una tremenda quantitat de poder a la teva disposició, així que fes-lo servir sàviament. Pots aconseguir molt i realitzar transformacions molt positives a la teva vida. La teva vitalitat física és especialment forta i la teva vida sexual pot ser especialment activa.
Escorpí
Pots tenir la sensació que alguna cosa està succeint al teu voltant que simplement sembla que no pots comprendre. La teva ment està rebotant de banda a banda, com si estiguessis veient una pilota en un partit de tennis. Les coses poden estar canviant ràpidament al teu voltant. Podries sentir que és hora de pujar al tren. Mira abans de saltar i deixa't portar pel corrent.
Sagitari
Una persona o situació pot aparèixer avui. Adona't que pots aprofitar la mateixa energia que estàs usant i expressar el teu punt de vista. Aixeca't contra aquesta força i deixa que el teu punt de vista s'escolti. De vegades cal una mica d'aspror i franquesa per tal de portar la pau i l'equilibri a una situació inestable.
Capricornio
Avui és un gran dia per a la transformació, i les teves accions tenen un significat intern més profund que no pas de costum. Aneu amb compte cap a on apunteu la vostra fletxa, perquè la punta està més afilada avui. Potser la gent t'està irritant i fent-te sentir com si fossis una olla amb aigua en ebullició.
Aquari
Utilitza la poderosa energia d'avui per arribar al fons de l'assumpte i treure aquesta façana que ara mateix està fent més mal que bé. Obre't al món, i mostra a la gent al teu voltant que tens molt més que oferir del que has estat revelant. Pren un paper dominant en la situació actual i deixa que les teves necessitats es coneguin.
Peixos
Tracta de no desviar-te de la teva trajectòria per culpa del foc que crema al teu voltant. En última instància, saps què està bé i què està malament, així que no et posis en perill a tu mateix/a o al teu sentit de l'orgull. Mantingues un ull obert al que està passant al teu cercle, però no sentis que necessites irrompre amb un determinat curs d'acció que no té res a veure amb el teu jo interior.