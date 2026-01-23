TELEVISIÓ
Col·lapse judicial
‘Marbella. expediente judicial’ denuncia la saturació de les fiscalies antidroga a la Costa del Sol. La sèrie analitza la lluita contra el narcotràfic a partir de fets reals.
Movistar Plus+ acaba d’estrenar la sèrie Marbella. Expediente judicial, basada en fets reals i centrada a denunciar el col·lapse que pateixen les fiscalies antidroga d’Espanya en la lluita contra el narcotràfic a la Costa del Sol. Creada per Dani de la Torre i Alberto Marini a partir de reportatges publicats pels periodistes Arturo Lezcano i Nacho Carretero, la ficció de sis capítols funciona com la segona temporada de Marbella, la sèrie estrenada el 2024 i protagonitzada per Hugo Silva, que dona vida a César, un advocat penalista centrat a defensar les màfies de la zona.
“En aquesta segona temporada estem posant el focus en la feina d’una justícia col·lapsada, amb un munt d’impediments i d’obstacles per tirar la feina endavant”, explica a EFE Carretero, que va visitar juntament amb els seus companys les fiscalies antidroga de la zona, on va conèixer uns professionals sotmesos a “desafiaments increïbles”, a més d’amenaces, intimidació i corrupció judicial.
L’actriu Natalia de Molina interpreta aquests professionals a través del personatge de Carmen, una fiscal que lluita contra el crim organitzat i la corrupció. “M’he inspirat en una fiscal real, una dona increïble amb qui he pogut anar a judicis i veure-la treballar”, reconeix la intèrpret, que destaca la vocació, la seguretat i el control sobre si mateixa del seu personatge.
Per a Lezcano, és important posar el focus en els treballadors de la justícia perquè, al seu parer, són “l’antagonista natural” dels advocats penalistes que van protagonitzar la primera temporada. D’altra banda, el periodista alerta que, tot i que la sèrie es desenvolupi a Marbella i Puerto Banús, aquests escenaris són només l’“aparador”, ja que les seves investigacions han demostrat que l’ecosistema de la droga va més enllà.
En aquest sentit, Carretero subratlla que la realitat és una “senya d’identitat” de les dues temporades de Marbella. “La sèrie creix a partir d’una realitat que suposa un dels grans problemes que tenim a Espanya: el creixement desmesurat del crim organitzat i el narcotràfic, i que sembla no preocupar gaire la classe política ni generar alerta”.
Davant d’aquesta situació, els creadors de Marbella afirmen que, tot i tractar-se d’una sèrie de ficció pensada per a l’entreteniment, al darrere també hi ha una denúncia i la voluntat de mostrar una problemàtica que consideren important posar de manifest. “Moltes vegades sembla que estiguem estigmatitzant un lloc o un fet, però creiem que posar llum sobre alguna cosa no és estigmatitzar, sinó més aviat el contrari: alertar i exigir”, conclou Carretero.