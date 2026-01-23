AGENDA
CURSOS I TALLERS
‘APRENDRE A DESESTRESSAR-SE’
Curs i exercicis pràctics per ajudar-te a deixar anar (sofrologia, entre d’altres). Amb Alexandra Kyaw, acompanyadora del canvi. Hora: 11 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
‘DANSA VIVA - MOVIMENT EXPRESSIU COSNCIENT’
Amb Evangelina Constable @gecbenestar. Hora: 18.30 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
‘LA MASCOTA, EL TEU MIRALL EMOCIONAL’
Com els animals expressen el que tu no has pogut mirar de la teva història. Hora: 19 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
ESPECTACLES
‘AMOR EN TIEMPOS DE LIKE’
Amor en temps de like és una teràpia de grup camuflada de comèdia. Un xou on disseccionem l’amor modern amb bisturí de sarcasme, fem doblatges en directe sense IA, imitacions sense filtre, monòlegs sense coaching motivacional i molta improvisació amb el públic (perquè si l’amor és caos, això també). Hora: 21 h. Sala d’actes del comú. Escaldes-Engordany.
EXPOSICIONS
‘CIUTATS A ESCALA HUMANA’
Les ciutats existeixen des de fa segles, però amb el temps han concentrat cada cop més població, convertint-se en espais més complexos. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 28 de febrer.
‘DEL NÉIXER AL RENÉIXER. VIVÈNCIES A L’ANTIC EGIPTE’
Exposició de peces arqueològiques provinents del Museu Egipci de Barcelona (Fundació Arqueològica Clos) que pretén aportar una lectura de l’antic Egipte des del prisma de la quotidianitat. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins al 21 de febrer.
‘PIONERS 1884-1954. L’ANDORRA DELS PRIMERS FOTÒGAFS’
Exposició que recull la trajectòria dels pioners de la fotografia al país, a partir dels fons fotogràfics que es conserven a l’Arxiu. Sala d’exposicions del Govern. Fins al 7 de març.
‘FIGURES DE L’EMANCIPACIÓ’
L’artista urbà francès C215 (Christian Guémy) presenta una sèrie de retrats que ret homenatge a figures clau en la lluita per l’emancipació i la llibertat a França. Espai Caldes. Escaldes-Engordany. Fins al 13 de març.
‘EL NU I L’OBJECTE EMOCIONAL’
La mostra presenta l’estudi i la representació del diàleg que s’estableix entre el cos nu i un objecte. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 27 de febrer.
‘RESPIRS DE CANILLO’
Respirs de Canillo, de l’artista Naiara Escabias. Cal Federico. Canillo. Fins al 31 de març.