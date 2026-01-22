HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Pots sentir com que tornes a ser un estudiant a l'escola secundària, passant la pubertat i unint-te als altres nens en animades discussions sobre qui agrada a qui i qui està sortint amb qui.
Taure
Avui, pots decidir assistir a una classe, taller o esdeveniment social en què hi estigui involucrada gent del camp espiritual, metafísic o intel·lectual. Discussions fascinants podrien conduir als teus descobriments i revelacions. Podries explorar maneres d'aprofitar la teva capacitat de curació natural, potser a través de la tècnica Reiki, massatges o d'altres tipus de disciplines en què es facin servir les mans.
Bessons
La teva sort acaba de canviar pel que fa a les qüestions d'amor i romanç, i… Guau! Ha canviat per a millor! Has de sentir-te com si estiguessis als núvols avui pel que fa als assumptes del cor. Si per alguna raó no és així, potser hauries de pensar en qui està assegut al teu costat en aquest núvol.
Cranc
El romanç és a l'aire, i de sobte t'adones que al teu voltant les parelles estan caminant de la mà, intercanviant mirades anhelants. Això et podria fer pensar sobre la teva pròpia situació. Si vols moure't romànticament cap a algú al departament de l'amor i el romanç, no dubtis a fer-ho, però no t'obsessions amb els resultats positius.
Lleó
La teva naturalesa optimista i activa és exactament el que de tu atrau la gent. L'atenció pot dirigir-se avui quan els teus coneguts s'adonin del tipus de persona tan increïble i capaç que ets. Concentra't en els teus punts forts i accentua aquests punts en tot allò que facis. La gent al teu voltant et trobarà irresistible.
Verge
Avui és un d'aquells dies en què pots arribar a sentir mandra i depressió. Per alguna raó, fins i tot encara que tinguis una necessitat urgent d'aixecar-te i fer alguna cosa, sembla com si tinguessis un pes de dues tones just a sobre del teu cap. Mentrestant, tots els altres estan en marxa. Probablement estàs millor així.
Balança
El teu cor està disposat a bategar molt més ràpidament del que és habitual. L'amor és a l'aire, els arbres i la gent que t'envolta. Feu el que feu avui, assegureu-vos de passar la nit amb algú especial. L'amor tendeix a ser molt expansiu per a tu. Fins i tot la llavor més petita florirà i es convertirà en una flor preciosa davant dels teus ulls.
Escorpí
Probablement hi va haver més d'una vegada a la teva vida, almenys, en què et senties com l'aneguet lleig. Potser això tenia alguna cosa a veure amb el pes. Aquest sentiment d'inseguretat o timidesa fos autoimposat o no, és el moment de desfer-se d'aquests pensaments i sentiments. Avui és el dia per estimar cada part de tu mateix/a.
Sagitari
Els duels d'amor i romanç poden arribar a un clímax crític, i descobrireu que la persona que us desafia té poca pólvora a la vostra disposició. Les teves millors cartes són les teves habilitats per a la comunicació i per veure ambdós costats d'un problema.
Capricornio
Les teves extremadament aclaparadores emocions tendeixen a espantar la gent avui, sobretot quan es tracta d'assumptes que tenen a veure amb les relacions íntimes. A menys que el resultat desitjat sigui el de convèncer tothom al teu voltant que has embogit completament, potser és millor que retrocedeixis.
Aquari
Encara que les tendències a llarg termini a la teva vida poden no estar passant exactament de la manera que voldries, sens dubte tens molts plaers de gaudir a curt termini, sobretot avui. Senti't lliure per gaudir de les coses a les quals normalment pot ser que diguis que no.
Peixos
Pots sentir ànsia per encasellar les coses de la teva vida. Quan es tracta dassumptes damor i romanç, això pot ser difícil de fer, especialment en un dia com avui. Exhorta el teu esperit pioner a buscar alguna cosa nova i no et limitis al que tenies al cap. Potser hi ha alguna cosa més gran i millor esperant-te. Només ho trobaràs si t'atreveixes a acceptar alguna cosa fora de la norma.