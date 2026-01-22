TELEVISIÓ
Netflix, imparable
La companyia registra un benefici net a l’alça, rècord d’ingressos i més de 325 milions de subscriptors, i preveu seguir creixent mentre negocia amb Warner.
Netflix va informar ahir que va augmentar el seu benefici net un 26,05% el 2025, fins a situar-lo en 10.981 milions de dòlars, impulsat per l’augment de les subscripcions i uns ingressos més elevats per publicitat. L’empresa va superar tots els objectius financers fixats per a l’any passat, amb un increment dels ingressos en el quart trimestre del 18% interanual, mentre treballa per tancar l’acord de fusió amb Warner.
La companyia va registrar un rendiment sòlid, amb uns ingressos anuals de 45.183 milions de dòlars, un 16% més que el 2024, un impuls financer que va anar acompanyat d’una expansió de la seva xarxa d’usuaris, que ja supera els 325 milions d’abonats. L’empresa indica que el marge operatiu anual va pujar fins al 29,5%, des del 26,7% del 2024. En xifres, el resultat va passar de 10.418 milions el 2024 a 13.327 milions el 2025.
El repunt del 9% en la visualització de contingut original durant la segona meitat del 2025 es va aconseguir gràcies a una cartellera diversa i d’alt impacte, com la temporada final d’Stranger Things, amb 120 milions de reproduccions, o la cinquena temporada d’Emily in Paris, amb 41 milions. També l’estrena a l’octubre de Frankenstein, del cineasta mexicà Guillermo del Toro, va contribuir amb 102 milions de visualitzacions a la plataforma de continguts en línia.
Netflix preveu “mantenir un creixement sòlid” per al pròxim exercici fiscal, amb uns ingressos d’entre 50.700 i 51.700 milions de dòlars (un increment de fins al 14%), així com “l’expectativa que els guanys per publicitat pràcticament es dupliquin i un marge operatiu del 31,5%”, va indicar en un comunicat.
Aquests resultats favorables es produeixen en el context de la lluita de la plataforma d’estríming per fusionar-se amb Warner Bros.-Discovery, un acord que Netflix va millorar dimarts passat en assenyalar que pagarà 83.000 milions de dòlars per la companyia, sense incloure el deute, en efectiu. Anteriorment, Netflix havia ofert aquesta xifra en una combinació d’efectiu i accions.
Aquest traspàs va desencadenar una onada de crítiques, a més de la reacció de la rival Paramount, que va llançar una oferta hostil (OPA) el 8 de desembre per un valor de 108.400 milions de dòlars.